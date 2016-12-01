Выкуп МТС не задался

МТС была намерена выкупить акции на сумму до 10 млрд руб., но в итоге потратит на buyback только 700 млн руб. – из-за невысокого интереса со стороны миноритариев. Вчера МТС завершила сбор заявок и выкупит их по 229 руб. за бумагу, говорится в сообщении оператора. Причем половина – акции, принадлежащие ее мажоритарию АФК «Система» (с рынка оператор выкупит бумаг на сумму 345,9 млн руб., а у «Системы» – на 355 млн руб.). АФК специально продаст пакет акций, пропорциональный тому пакету, который МТС выкупит у миноритариев, чтобы после выкупа доля «Системы» в капитале МТС не изменилась. Таким образом, из предложенного к выкупу пакета акций выбраны оказались только 12%.

В среду, 30 ноября, накануне завершения подачи заявок, цена на акции МТС оставалась выше верхней границы диапазона, по которому компания обещала выкупить бумаги у акционеров. Одна акция МТС к закрытию торгов стоила на Московской бирже 230,25 руб., ADS в Нью-Йорке – $7,83. При этом коридор цен для обыкновенных акций составлял от 199 до 229 руб. за бумагу, для депозитарных акций (ADS; в каждой – две обыкновенные акции) – от $6,31 до $7,27. Таким образом, участвуя в выкупе, акционеры продадут бумаги с дисконтом. К верхней цене диапазона buyback он составит 0,5% для обыкновенных акций и 7,5% для ADS.

Есть еще 20 млрд Всего МТС может выкупить своих акций на сумму до 30 млрд руб. в течение трех лет, после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам, обещал вице-президент МТС по финансам Алексей Корня. МТС не отказывается от планов по дальнейшим выкупам, сказано в сообщении оператора.

Программа приобретения акций оказалась не полностью выбранной из-за роста стоимости акций МТС на рынке, отмечается в сообщении МТС. Цена акций МТС осталась выше диапазона выкупа и в таких условиях акционерам МТС невыгодно продавать акции оператору, сообщали аналитики. До 2 декабря МТС оставляла за собой право продлить срок действия выкупа «в зависимости от рыночных условий». МТС этой возможностью не воспользуется, заявил вчера представитель оператора Дмитрий Солодовников. Расплачиваться с участниками выкупа МТС будет через дочернюю компанию «Стрим диджитал». Еще 25 ноября оператор объявил, что вносит в уставный капитал этой «дочки» 10,18 млрд руб. – т. е. максимальную сумму возможного выкупа. Что делать с 9,4 млрд руб., которые останутся на балансе этой компании после расчетов с участниками выкупа, МТС еще не решила. Эти деньги будут либо сохранены под будущие программы выкупа акций, либо переведены обратно на баланс МТС, но окончательного решения пока нет, рассказал Солодовников.

Аналитики объясняют низкую привлекательность программы выкупа конъюнктурой рынка. В ноябре у бумаг МТС была хорошая динамика, и та премия, которая могла бы быть к рыночной цене, исчезла, а интерес акционеров к участию в выкупе был весьма скромным, хотя и не нулевым, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. С точки зрения финансовых возможностей МТС могла потратить на выкуп гораздо больше: даже предполагавшаяся изначально сумма в 10 млрд руб. не стала бы для них существенной нагрузкой.

С момента объявления о выкупе котировки поднялись более чем на 10%, обращает внимание аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Белов и Венгранович не исключают, что часть инвесторов могла подать заявки раньше, не дожидаясь последнего момента, и не отозвать их вовремя – именно такие акционеры, вероятно, и участвуют в выкупе. Кроме того, спрос был со стороны владельцев крупных пакетов акций, для которых продажа через процедуру buyback удобнее, чем продажа в рынок, уверен аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Но новость о выкупе сыграла положительную роль, отмечают аналитики: в конце октября рынок ожидал достаточно слабой отчетности МТС за III квартал, а объявление сгладило волатильность котировок за этот период.