«Ростелеком» подключит врачей

В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены интернетом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, заявил президент.

Он указал, что задача оснащения интернетом медицинских учреждений стоит перед Минкомсвязи России. Представитель Минкомсвязи сказал «Ведомостям», что для решения этой задачи ведомство планирует использовать фонд универсальной услуги связи, из которого в том числе финансируется проект устранения цифрового неравенства (УЦН), исполнителем по которому является «Ростелеком». Фонд формируется за счет отчислений всеми операторами РФ по 1,2% выручки. Министр связи Николай Никифоров пояснил «РИА Новости», что «Ростелеком» и будет подключать поликлиники и больницы к интернету в рамках той же программы УЦН. По предварительным оценкам, стоимость этого проекта – 10 млрд руб. в год, рассказывает федеральный чиновник. Также собеседник «Ведомостей» отметил, что реализация начнется уже в следующем году.

Всего в Росии около 22 000 медицинских организаций (головных учреждений и юридических лиц) и у 60% уже есть доступ к интернету, говорит гендиректор IT-копании «Барс груп» Тимур Ахмеров. Если добавить фельдшерские пункты, число увеличивается до 60 000 и интернет в фельдшерских пунктах – редкость, заключает он.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания пока не получала никаких предложений по поводу участия в проекте, однако у нее есть большой опыт работы с инфраструктурой (в частности, «Ростелеком» обеспечивал интернетом российские школы). Он добавил, что «Ростелеком» готов взяться за реализацию подобного проекта.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект о телемедицине, разработанный на площадке Института развития интернета с участием Фонда развития интернет-инициатив, «Яндекса» и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой. Главная идея законопроекта – легализовать телемедицину. Врач получит право оказывать услуги пациентам дистанционно, но только в тех случаях, которые установлены Минздравом в подзаконных актах. Для оказания медуслуг дистанционно и врач, и пациент должны пройти процедуру идентификации, их данные будут защищены.