«В контакте» обелит рекламу

Социальная сеть «В контакте» планирует заменить серую рекламу в обществах на ту, что продает сама. Оборот неофициальной рекламы сопоставим с продажами самой соцсети

«В контакте» хочет избавиться от рекламы, которую продают администраторы сообществ, минуя соцсеть. Компания предложит администраторам заменить часть прямых размещений на промопосты, которые продает сама «В контакте», рассказал директор по развитию соцсети Александр Круглов. Взамен «В контакте» поделится с администраторами частью выручки от продажи промопостов, размещенных в ленте новостей пользователей и на странице сообщества. Размер отчислений Круглов не раскрывает: на этапе тестирования, которое начнется в январе 2017 г., вопрос будет решаться с каждым сообществом отдельно.

«Серая реклама не нравится ни пользователям, ни администраторам сообществ. Они вынуждены ее размещать, чтобы зарабатывать, но такие рекламные посты часто раздражают пользователей», – объясняет Круглов. При этом, добавляет он, у «В контакте» есть хорошая реклама, она персонализирована и не вызывает негатива. «В контакте» готова планомерно начать делиться доходами от такой рекламы с администраторами сообществ, сообщил Круглов. «Для этого мы планируем забирать рекламные показы у групп (сейчас можно размещать пять рекламных постов в день) и ставить вместо них наши рекламные записи», – добавил он.

Драйвер роста «В контакте» – самый растущий актив Mail.ru Group. Его выручка в III квартале 2016 г. увеличилась на 39,3% при росте выручки всей группы в 5%. Наиболее быстрыми темпами (21,3%) росла выручка группы от рекламы – опять-таки благодаря «В контакте». Выручка двух других сегментов – многопользовательских игр и платежей пользователей – снизилась на 13,5 и 3,8% соответственно.

Предложение распространяется на сообщества, где не менее 500 000 участников, с уникальным контентом, без мата и эротики. Всего во «В контакте», по собственным данным, несколько миллионов активных сообществ.

Масштабы серой рекламы во «В контакте» Круглов затруднился оценить. Она сопоставима с официальными рекламными продажами социальной сети, считает человек, знакомый с показателями компании. В III квартале 2016 г. выручка «В контакте» составила 2,1 млрд руб., согласно отчетности Mail.ru Group (владеет 100% «В контакте»); реклама приносит соцсети более половины выручки.

«Одноклассники» (100% у Mail.ru Group) «уверены в необходимости уйти от серого рынка рекламы в группах», сообщил менеджер по развитию проекта Семен Боярский, соцсеть тестирует новые инструменты монетизации контента. По его словам, это позволит генераторам контента заработать и снизить нагрузку на пользователя, повысив эффективность.