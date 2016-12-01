Калмис из Tele2 возглавит Metro

Гендиректором российского подразделения ритейлера Metro Cash & Carry с 1 декабря станет Джери Калмис. Прежде Калмис работал заместителем главного исполнительного директора и главным исполнительным директором в Tele2. С июля 2015 г. гендиректором Metro Cash & Carry в России был Борис Миниалай. Интерфакс

Прохоров ищет партнера в Brooklyn Nets

Миллиардер Михаил Прохоров хочет привлечь миноритарного партнера в клуб Национальной баскетбольной ассоциации Brooklyn Nets, сказано в заявлении клуба. Издание Nets Daily пишет со ссылкой на источник, что Прохоров готов продать до 49% акций клуба. Другие активы Brooklyn Sports & Entertainment, в том числе арена Barclays Center, останутся за периметром этой сделки. В 2015 г. Прохоров стал единоличным владельцем Brooklyn Nets и Barclays Center. Как сообщала компания – продавец акций Forest City, в рамках сделки команда была оценена в $875 млн, а стадион – в $825 млн с учетом долга. Прохорову уже принадлежали 45% акций Barclays Center и 80% баскетбольного клуба, в 2010 г. он заплатил за эти активы $223 млн. Интерфакс