Цифры. Тенденции. События

35% малых и средних предприятий

Ленобласти продают продукцию в других регионах, сообщила пресс-служба областной администрации. По оценкам Высшей школы экономики (ВШЭ), к 2030 г. оборот малого бизнеса в Ленобласти вырастет в 2,5 раза, число занятых – на 60%, а доля малого бизнеса в региональном экспорте из Ленобласти вырастет до 12%. Эксперты ВШЭ предлагают сделать особый акцент именно на экспорте ввиду выгодного географического положения Ленобласти. Перспективными они также считают пассажирские перевозки, медицинские и образовательные услуги, организацию детского отдыха. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай рассказала, что в 2017 г. область выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 237 млн руб. Интерфакс

На кредиты малому бизнесу дадут еще 13 млрд руб.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства получит в 2017 г. дополнительно 13 млрд руб. в капитал, сказал президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Ранее сообщалось, что на инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса и сеть лизинговых центров в регионах в бюджете 2017 г. планируется выделить 20 млрд руб., в том числе на центры лизинга – 10 млрд руб., на докапитализацию корпорации – 8 млрд руб., на сеть из 230 специальных центров, работающих по методу одного окна, – 2 млрд руб. Интерфакс

Регионы поддерживают малый бизнес по-разному

Система поддержки малого бизнеса в ряде регионов неэффективна, заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Он отметил, что Минэкономразвития вместе с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства сейчас пересматривает существующие программы поддержки, чтобы повысить отдачу от них. Интерфакс