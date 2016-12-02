Замороженный актив

Росимущество выставило свою долю в 2,7% в Национальном резервном банке (НРБ) на аукционе. Начальная цена – 100 млн руб., минимальная цена, по которой может быть продана кредитная организация, – 50 млн руб. Аукцион проводит Российский аукционный дом, он назначен на 12 декабря.

Банк контролирует владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев (78,2%), еще 18,7% принадлежат его партнеру Юрию Кудимову.

Собственные средства банка на 1 ноября составляют 6 млрд руб. Начальная цена аукциона соответствует оценке банка в 0,6 капитала, минимальная цена – в 0,3 капитала. «Российские банки в последнее время нередко продаются ниже капитала. К тому же реализуемый пакет небольшой и неликвидный», – говорит аналитик Moody’s Светлана Павлова. Последние несколько лет НРБ убыточен, не платит дивидендов, а операционная деятельность находится в замороженном состоянии, указывает она: «Банк не выдает новых кредитов, старые хорошие кредиты выплачиваются, поэтому большая доля проблемных займов – 55%. У него высокая достаточность капитала, рискам оттоков депозитов он не подвержен – депозиты составляют всего 6% фондирования банка, и примерно половина из них приходится на связанные стороны».

«В банке лежат деньги только мои и моей семьи. Для меня это символический актив – банк у меня неработающий», – говорит Лебедев. По его словам, у банка есть наличные, которые лежат в Сбербанке, есть остатки кредитного портфеля, этого хватает, чтобы содержать 105 сотрудников и процессинговый центр.

Росимущество с 2008 г. пытается приватизировать акции НРБ, однако все проведенные аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия покупателей, хотя цена акций раз за разом снижалась. В 2012 г. доля была оценена в 473,2 млн руб., цена отсечения составляла 236,6 млн руб. 100 млн руб. – более реалистичная оценка, считает Лебедев.

Он тоже пытался избавиться от НРБ. Одним из возможных покупателей банка в мае 2015 г. назывался Анатолий Мотылев – тогда собственник банка «Российский кредит». Однако уже в июле ЦБ отозвал лицензии у всех его банков.

«У НРБ есть стремление выйти из своего замороженного состояния, одна из стратегических задач банка – выйти в прибыльность. Но насколько эти планы реалистичны, особенно в текущих непростых условиях, покажет время», – сказала Павлова. В Росимуществе на запрос «Ведомостей» не ответили.