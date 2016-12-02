«Русский стандарт» погасил еврооблигации на $200 млн

Банк «Русский стандарт» погасил выпущенные в 2006 г. субординированные еврооблигации на $200 млн, говорится в его сообщении. Ставка купона на момент погашения составляла 7,56%. «Этот выпуск был «последним крупным» публичным долгом банка. «На сегодняшний день нормативы достаточности капитала у банка одни из самых высоких по отрасли: значение Н1.0 составило 11,25% на 1 ноября 2016 г.», – заявил предправления «Русского стандарта» Илья Зибарев. У «Русского стандарта» сохранился реструктурированный долг перед держателями субординированных бондов на $350 млн. Ведомости

Татарстан увеличил долю в Татфондбанке до 50%

«Генерирующая компания» (Татарстан) выкупила 79,8% допэмиссии акций Татфондбанка на 3 млрд руб., доля республики в уставном капитале кредитной организации превысит 50%. «Генерирующая компания» принадлежит «Связьинвестнефтехиму», которым, в свою очередь, владеет правительство Татарстана. Сейчас уставный капитал Татфондбанка составляет 14,4 млрд руб., доля республики в уставном капитале Татфондбанка – 45,3%. Интерфакс

АСВ взыскало 5 млрд руб. в пользу НПФ Анатолия Мотылева

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск связанных с экс-банкиром Анатолием Мотылевым семи частных пенсионных фондов (НПФ) о взыскании с компании «Стройтемп» более 5 млрд руб. Интересы всех пенсионных фондов представляло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается их ликвидацией. Центробанк аннулировал лицензии у всех пенсионных фондов Мотылева в августе 2015 г. Интерфакс