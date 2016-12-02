Звонок из прошлого

Телефоны Nokia, 10 лет назад самые популярные в мире, а сейчас не выпускающиеся, в 2017 г. вернутся на рынок. Повторить успех 2000-х гг. Nokia будет непросто, но в России бренд помнят и любят

Смартфоны Nokia, работающие под операционной системой Google Android, появятся в продаже в первой половине 2017 г., следует из сообщения финской НMD Global, которой принадлежат права на использование бренда Nokia для мобильных устройств. Выпускать их будет FIH Mobile Ltd., подразделение тайваньского производителя электроники Foxconn (на его мощностях, в частности, собирают Apple iPhone). В первом полугодии 2017 г. Nokia вернется и в Россию, обещают гендиректор НMD Арто Нумелла и ее президент Флориан Зайхе. Что это будут за устройства, представители HMD не говорят. Новая продукция будет основана на традиции Nokia делать «телефоны для всех», новые смартфоны также будут рассчитаны на все категории потребителей, уверяет Зайхе.

В 2000-х гг. Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов: в 2000 г. каждый третий продаваемый телефон выпускала Nokia, а капитализация компании превышала $300 млрд. Но в конце десятилетия доля Nokia начала резко снижаться – финский производитель не смог адаптироваться на новом рынке бесклавиатурных смартфонов (iPhone появился в 2007 г.). Из первой пятерки производителей смартфонов по отгрузкам на мировой рынок по версии IDC она исчезла в III квартале 2012 г., по итогам 2013 г. Gartner отвела ей менее 1% рынка смартфонов.

В 2014 г. Nokia продала свое мобильное подразделение Microsoft за $7,2 млрд. Весной 2016 г. его за $350 млн выкупили Foxconn и HMD, созданная выходцами из Nokia, HTC и Microsoft. По условиям соглашения HMD получила на 10 лет эксклюзивную глобальную лицензию на продажу, маркетинг и дистрибуцию мобильных устройств Nokia, имея при этом доступ к производственным и инженерным ресурсам, а также к цепочке поставок Foxconn. Nokia получает лицензионные отчисления за использование ее бренда и интеллектуальной собственности.

Microsoft сообщал, что продолжит развивать ОС Windows 10 Mobile и поддерживать телефоны Lumia, а также телефоны партнеров, использующих Windows. Запрос в Foxconn остался без ответа.

В России максимальную долю – около 26% – Nokia занимала в 2007 г., вспоминает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, а во время сделки с Microsoft в 2014 г. ее доля снизилась до 9%. По его подсчетам, сейчас под брендом Nokia в России продается около 3% кнопочных телефонов, а смартфоны Lumia занимают «значительно менее 1%» этого рынка. Из данных, которые Муртазин приводил на ресурсе mobile-review.com, следует, что доля всех аппаратов Nokia в России в III квартале 2007 г. достигала 39%.

Россия станет одним из ключевых рынков для новых смартфонов Nokia – здесь любят этот бренд, надеется Зайхе. По его словам, сейчас HMD обсуждает вопрос о продажах своих устройств с ритейлерами (компании он не назвал).

Представители ритейлеров, опрошенные «Ведомостями», затруднились назвать сроки появления перезапущенной Nokia в России. Предварительно вопрос обсуждался с организаторами проекта, но пока никакой конкретики нет, отмечает человек, близкий к «Евросети». МТС ведет переговоры со всеми участниками перезапуска бренда Nokia, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников: когда устройства появятся и станут известны их параметры, будет рассмотрен вопрос о начале их продаж.

Муртазин не верит в успех проекта: бренд Nokia успели подзабыть, а новые смартфоны, судя по всему, не будут заметно отличаться от других аппаратов на Android. Чтобы стать заметным участником рынка смартфонов, обновленной Nokia надо предложить функции и возможности, которых нет в других аппаратах на Android, – вряд ли такое произойдет, отмечает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин.

В России Nokia может поддержать база лояльных приверженцев бренда, которая все еще велика, полагает Ладыгин. По его прогнозу, новая Nokia могла бы продавать 2–3% смартфонов в России (в штуках). Бренд Nokia в России еще помнят, однако очень важно, с какими конкретными предложениями Nokia вернется, считает директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. Бренд Nokia, по сути, не уходил с российского рынка смартфонов – умные телефоны Nokia продавались в розничной сети и через онлайн-канал «Связного» еще в прошлом году, говорит его представитель Сергей Тихонов.