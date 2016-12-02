Кредиторы не верят в «Трансаэро»

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что предложение восстановить деятельность «Трансаэро» не имеет смысла. ВЭБ не получал предложений о возрождении «Трансаэро», сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков. Гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин в середине ноября предложил кредиторам (ВТБ и ВЭБ в их числе) создать новую авиакомпанию и в ее акции конвертировать долги. Требования к «Трансаэро» – 251,8 млрд руб. Антимонопольная служба считает возрождение хорошим вариантом, сказал ее замруководителя Анатолий Голомолзин. Интерфакс, ТАСС

«Роснефть» меняет руководителей

Гендиректором основной добывающей «дочки» «Башнефти» (с октября под контролем «Роснефти») – ООО «Башнефть добыча» – вместо Владимира Ильясова назначен Рустем Бакиров, согласно «СПАРК-Интерфаксу». Бакиров работал гендиректором «РН-Няганьнефтегаз», руководил крупными добывающими предприятиями «Роснефти» «Варьеганнефтегазом» и «Роспан интернешнл». Интерфакс

A.P. Moller-Maersk и Evergreen могут пойти на мировую с ФАС

Датская A.P. Moller-Maersk и тайваньская Evergreen Marine Corp. могут заключить мировое соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о картеле на рынке контейнерных перевозок в 2012–2013 гг. По сообщению ФАС, дело в апелляционном суде по ходатайству компаний отложено до 25 января. ФАС признала нарушителями закона о конкуренции помимо A.P. Moller-Maersk и Evergreen французскую CMA CGM, корейскую Hyundai Merchant Marine Co. и гонконгскую Orient Overseas Container Line. Интерфакс

Высокоскоростная магистраль до Крыма

Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, существует возможность использования Керченского моста, заявил министр транспорта Максим Соколов, – пока ВСМ кончается в Сочи. ТАСС

«Атомэнергомаш» построит турбоустановки для АЭС «Аккую»

Машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш» – и проектная компания «Аккую нуклеар» заключили контракт на поставку основного оборудования турбоустановки четырех энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции за 1,341 млрд евро (с нулевым НДС), следует из материалов на сайте закупок «Росатома». Сроки поставки оборудования для первого блока – август 2020 г., для второго – июнь 2021 г., для третьего – март 2022 г., для четвертого – март 2023 г. Интерфакс