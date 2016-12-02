Цифры. Тенденции. События

9,8%

Составила безработица в еврозоне в октябре – это минимальный показатель с июля 2009 г., свидетельствуют данные Евростата. По прогнозу Еврокомиссии, среднегодовая безработица в 2016 г. составит 10,1%, в 2017 г. – 9,7%. Остальные показатели также продолжают улучшаться: инфляция в ноябре ускорилась до 0,6% годовых – максимума более чем за два года, потребительское доверие обновило максимум текущего года, а деловая активность в перерабатывающей промышленности росла самыми быстрыми темпами за два года. Интерфакс

Дублин встречает гостей

ЦБ Ирландии подтвердил обращение британских финансовых компаний за лицензиями ради сохранения доступа к единому европейскому рынку после Brexit. Дублин не собирается блокировать этот процесс и готов одобрить заявки всех компаний, заявил зампредседателя ЦБ Ирландии Сирила Ру. Ранее СМИ сообщали, что ЦБ не хочет перемещения инвестиционного банкинга из Лондона в Дублин, так как последствия банковского кризиса еще не ликвидированы. Интерфакс

Сдержанные инвестиции

Темп роста российских инвестиций в основной капитал в октябре 2016 г. к тому же периоду 2015 г. с учетом сезонной корректировки был близким к нулю, сообщил ЦБ. Сдерживают вложения консервативная инвестиционная политика компаний и неопределенность относительно будущей динамики спроса и экономической ситуации, говорится в докладе ЦБ. По итогам III квартала 2016 г. инвестиции в основной капитал, по предварительной оценке, выросли на 0,4% к тому же периоду 2015 г., во многом за счет эффекта низкой базы. Интерфакс

53,6 пункта

Составил индекс PMI российских обрабатывающих отраслей в ноябре 2016 г. против 52,4 пункта в октябре, сообщил Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже – на снижение. Ноябрьский показатель – почти шестилетний рекорд, связанный с ростом спроса на товары. Заказы в промышленных секторах продолжили расти (максимальными темпами с января 2013 г.), но по-прежнему за счет внутреннего рынка, новые экспортные заказы вновь сократились, хотя и минимальными темпами за три месяца. Укрепление производственного сектора становится более уверенным, обрабатывающие отрасли на пути к самому успешному кварталу почти за шесть лет, отметил экономист Markit Самюэль Агасс. Интерфакс