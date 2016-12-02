Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,68

Взлет цены нефти марки Brent на 15% в течение недели позволил рублю лишь немного укрепиться. При этом официальный курс доллара снизился только на 95 коп. до 63,68 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 1,5%.

Евро 67,62

Курс евро, установленный ЦБ, уменьшился лишь на 47 коп. Сегодня за 1 евро дают 67,62 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, упала на 0,6%.

С начала 2016 г. доллар подешевел на 15%, а евро – на 13,7%.

Акции и облигации

Российские фондовые индексы упорно идут вверх и бьют рекорды. Но за пять последних торговых сессий на Московской бирже рублевый индекс ММВБ вырос еще на 1%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2121,87 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,8%. К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 1047,43 пункта. Примерно 70% ликвидных рублевых акций выросло в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 7,95–9,59% годовых, а корпоративных – 9–15,3%.

Паи

Период с 24 по 30 ноября оказался удачным для большинства пайщиков. Паи лишь каждого десятого из открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) снизились в цене. Одни из самых больших потерь понесли клиенты фондов, инвестирующих в зарубежные рынки: стоимость их паев снизилась на 0,5–3%.

Фонды акций компаний электроэнергетики вновь порадовали пайщиков: вложенные в них средства выросли еще на 4,3–6,6%. ПИФы на индекс ММВБ принесли около1% прибыли.

Вклады

Россельхозбанк заменил линейку вкладов для премиальных клиентов. В результате доходность крупных вложений на срок более года снизилась на 0,2–0,5% годовых в рублях, на 0,25–0,85% в долларах и на 0,15% в евро.

Альфа-банк ввел надбавки к ставкам «за премиальность пакета услуг» клиента. Для многих ставки выросли. Так, по непополняемому вкладу «Победа» для владельца пакета «Максимум» ставка увеличилась на 0,7% годовых, а для владельца пакета А-Club – на 0,8–0,9% годовых.

«СМП банк» повысил ставки долларовых вкладов на 0,6 п. п. до 2,1% годовых. В банке «Ренессанс кредит» благодаря сезонному вкладу доходность рублевых вложений сроком шесть и 12 месяцев выросла на 0,25 п. п.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1166

Мировая цена тройской унции золота снизилась еще на 1,7% до $1166, платины – на 1,8% до $904. Но серебро подорожало на 0,4% до $16,44, а палладий – на 2,3% до $755 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи