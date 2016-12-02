Ошибки программирования

На статью «Безупречное право» (№ 219 от 22.11.2016, стр. 06)

Законы РФ трудно поддаются формализации, и большинство норм противоречит другим нормам, принятым другим ведомством. Но трудность даже не в этом, а в принципиальном несовершенстве программного обеспечения, так как его создают люди. Даже если взять систему автоматического штрафования за нарушение ПДД, существующую несколько лет, – до сих пор бывают громкие скандалы, когда штраф выписывается за тень на обочине или за принципиально недостижимую для данного ТС скорость, а сколько людей покорно заплатили, решив, что не стоит терять время на оспаривание, и чтобы избежать попадания в списки должников у приставов.

Налоговое регулирование на порядок сложнее ПДД – в нем много исключений, значит, ПО будет содержать гораздо более длинный код, а значит, больше ошибок. Отладка такого ПО на «кошечках», т. е. на налогоплательщиках, дорого обойдется обществу...

Сергей Солдатенко, Москва

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