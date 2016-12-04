На ярмарке non/fiction вручены литературные премии

На ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялось вручение нескольких литературных премий. Большую премию «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу 2014 и 2015 гг. получили Ирина Ермакова за книгу «Седьмая» (2014) и Василий Бородин за книгу «Лосиный остров» (2015). Премия Мориса Ваксмахера за перевод французской литературы в номинации «Художественная литература» присуждена Ирине Стаф за перевод книги Жан-Поля Дидьелорана «Утренний чтец». В номинации «Гуманитарные науки» – Александру Дунаеву, переводчику книги Томаса Пикетти «Капитал в ХХ веке», и Нине Кулиш за перевод книги Мишеля Пастуро «Синий. История цвета». Премия Анатоля Леруа-Болье за лучшее произведение о Франции на русском языке вручена Вере Мильчиной, автору книги «Имена парижских улиц. Путеводитель по названиям». Лауреатами премии Андрея Белого стали: в номинации «Поэзия» – Леонид Шваб («Ваш Николай»), в номинации «Проза» – Александра Петрова («Аппендикс»). В номинации «Гуманитарные исследования» премия присуждена Михаилу Куртову за книгу «К теологии кода. Генезис графического пользовательского интерфейса», лучшим проектом признан «Пастиш» Александра Геллера и Антона Тарасюка, в номинации «Критика» награжден Алексей Конаков, в номинации «Перевод» – Дмитрий Воробьев, премию за заслуги в развитии русской литературы получил Борис Останин. Colta.ru

Премия Critics’ Choice Movie Awards объявила список номинантов

12 номинаций обеспечили мюзиклу Дэмьена Шазелла «Ла-ла ленд» лидерство премии Critics’ Choice Movie Awards. Совсем рядом расположились ленты «Лунный свет» и «Прибытие» – у каждой по 10 номинаций. В категории «Лучший фильм» за приз будут соревноваться «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Ла-ла ленд», «Лев», «Лавинг», «Манчестер у моря», «Лунный свет» и «Чудо на Гудзоне». Всего критики выбрали лучшие фильмы в 27 номинациях, победители будут объявлены 11 декабря. The Hollywood Reporter (российское издание)