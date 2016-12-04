Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: Вкратце

Принят бюджет Ленобласти

Депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли в третьем чтении бюджет региона на 2017 г. Доходы прогнозируются на уровне около 90,9 млрд руб., расходы – на уровне 96,1 млрд руб., дефицит составит 5,2 млрд руб. (5,4% от расходов).

«При этом в расчетах не учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников», – сказал, представляя проект, первый заместитель председателя правительства региона – глава комитета финансов Роман Марков. Интерфакс

Смольный переоценит недвижимость

Власти Петербурга планируют провести переоценку кадастровой стоимости недвижимости в 2018 г., результаты новой оценки могут начать действовать с 2019 г., сообщила представитель комитета имущественных отношений. Ранее регионам было запрещено повышать кадастровую оценку до 2020 г. В ноябре Госдума отменила мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости. Ведомости