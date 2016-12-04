Докапитализация банков не решила их проблем

Докапитализация банков за счет ОФЗ не решила проблем банковской системы, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. В III квартале 2016 г. количество банков, увеличивших капитал, сократилось с 23 до 17, почти у 4% банков есть тенденция к снижению нормативов достаточности капитала. По условиям программы банки должны в течение трех лет увеличивать ипотечное кредитование, кредитование субъектов малого и среднего бизнеса или наиболее важных отраслей экономики не менее чем на 1% в месяц. На 1 октября 2016 г. обязательство не выполнили четыре банка, а остальные выполнили формально. Основной объем средств, по словам Голиковой, банки направляют на пополнение оборотных средств (84,2%), объем кредитования инвестиционных проектов составляет всего 4,3%. «Хотелось бы, чтобы Банк России обратил на эту проблему особое внимание», – заявила Голикова. Прайм

Акционеры Бинбанка отложили его IPO

Акционеры Бинбанка решили не проводить IPO банка до 2020 г., сообщил его совладелец Микаил Шишханов. Он считает, что банковский бизнес в настоящее время недооценен, однако для начала нужно понять его перспективы не только в России, но и в мире. «По моему убеждению, мы находимся на преломлении понимания бизнес-модели банков в будущем. Сегодня инвесторы не совсем понимают, что банки будут из себя представлять в будущем. Соответственно, сегодня предлагать банковский актив для инвестора было бы не очень справедливо. Мы как банкиры за ближайшие два года сами должны разобраться в тех бизнес-моделях, в которые мы верим, как мы будем дальше двигаться, и только после этого приходить на публичный рынок», – сказал Шишханов. Интерфакс