Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: Базальтовый Linux

Базальтовый Linux

Заказчики «Базальт СПО» смогут получить гарантированное качество поддержки (SLA) ее операционной системы на базе Linux
Заказчики «Базальт СПО» смогут получить гарантированное качество поддержки (SLA) ее операционной системы на базе Linux
Заказчики «Базальт СПО» смогут получить гарантированное качество поддержки (SLA) ее операционной системы на базе Linux
Pixaby

Российская компания «Базальт СПО» разработала корпоративную операционную систему на базе Linux и обещает предоставлять ее пользователям поддержку с гарантированным качеством: реагируя на обращение клиента, «Базальт» сможет не только оперативно создать «заплатку», но и ликвидировать причину проблемы, рассказывает Алексей Смирнов, советник гендиректора «Базальта».

«Базальт СПО» представила серверную ОС и версию для рабочих станций – «Альт сервер» и «Базальт рабочая станция». Они внесены в Единый реестр российского ПО в сентябре 2016 г., следует из его материалов. «Базальт СПО» сообщила, что инвестиции в разработку ОС составили 100 млн руб. Еще 250 млн руб. планируется инвестировать в 2017 г.: около 150 млн руб. пойдет на продвижение и маркетинг новой платформы, рассказывает Смирнов.

Корпоративные ОС отличаются от настольных версий возможностью работы с большими массивами данных, удаленного управления большим количеством рабочих мест (например, возможностью коллективной смены условий доступа), повышенной надежностью и т. п., объясняет Смирнов.

Контрольный пакет «Базальт СПО» (59%) принадлежит компании «Агентство финансовой поддержки», по 33,3% уставного капитала которой, в свою очередь, принадлежит Григорию Сизоненко, Владимиру Чепко и Екатерине Петровой (данные «СПАРК-Интерфакса»). Сизоненко – совладелец и гендиректор компании ИВК, с начала 1990-х гг. разрабатывающей специализированное ПО для госструктур, в частности силовых: среди ее клиентов, например, Минобороны, рассказывает представитель компании. По его оценкам, в 2016 г. выручка ИВК составит около 4 млрд руб.

Еще 24% «Базальт СПО» принадлежит ее гендиректору Алексею Новодворскому, владеющему 10% другого разработчика ОС на платформе Linux – «Альт линукс». Смирнов также владеет миноритарным пакетом в «Альт линуксе», а ранее работал его гендиректором.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу» контрольный пакет «Альт линукса» принадлежит Татьяне Надточий (через АО «Открытые технологии»). Она и ее муж Алексей Фисенко (ему в 2010 г. принадлежало 15% «Альт линукса») фигурируют в исках IT-компании «Армада» к ее бывшим топ-менеджерам. Источник в «Базальте» утверждает, что к «Альт линуксу» имеет отношение и бывший гендиректор «Армады» Алексей Кузовкин, также участник акционерного конфликта в «Армаде». Сам Кузовкин не комментирует это, как и ситуацию с «Базальтом».

По словам источника в «Базальте», разработкой ОС в компании занимаются те же люди, что делали «Альт линукс». Смирнов говорит, что соглашения сотрудников «Базальта» с «Агентством финансовой поддержки» исключают конфликт интересов с «Альт линуксом». Он не стал говорить о перспективах «Альт линукса».

Российский рынок корпоративных ОС составляет около $1 млрд в год, рассказывает Смирнов, ссылаясь на данные Минэкономразвития и ассоциации «Руссофт». Сейчас почти весь этот сегмент занимает Microsoft. Смирнов надеется, что через три года «Базальт» сможет контролировать до 35% российского рынка.

У других операционных систем на базе Linux, по словам Смирнова, нет поддержки SLA, что выгодно отличает «Базальт». По его словам, это возможно, в частности, благодаря сервисной сети партнера «Базальта», компании ALP Group, в 300 городах России. Стоимость владения (внедрение, обучение персонала и др.) на первых порах будет несколько ниже, чем Windows, но со временем разница будет сокращаться, особенно с учетом предусмотренной нормативной базой 15%-ной финансовой преференции для российского ПО, надеется он.

Серверные версии Linux сейчас уже ничем не уступают разработкам Microsoft, а в чем-то превосходят их, отмечает предправления ГК «Айти» Тагир Яппаров. По его мнению, на первых порах система «Базальта» будет востребована в силовых и других госструктурах, а также в госкомпаниях. В тех сегментах рынка, где действует 15%-ная преференция для отечественных разработчиков, «Базальт» будет вполне конкурентоспособным, прогнозирует Яппаров.

В России есть компании, которые могут создавать конкурентоспособные системы, устраивающие крупных корпоративных заказчиков: это «Астра линукс» и «Базальт», а также новые игроки «Аврора» и «Гослинукс», считает гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров. Но корпоративные клиенты требовательны, чтобы заинтересовать их, необходимо выстроить эффективную систему обслуживания и поддержки: сервис – основная статья доходов разработчиков Linux-решений, объясняет он. По его словам, чтобы выйти на оборот хотя бы 300–350 млн руб., отдел поддержки разработчика Linux-системы должен насчитывать не менее 50 сотрудников.

Представитель Microsoft отказался от комментариев.

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