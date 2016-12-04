Базальтовый Linux

Российская компания «Базальт СПО» разработала корпоративную операционную систему на базе Linux и обещает предоставлять ее пользователям поддержку с гарантированным качеством: реагируя на обращение клиента, «Базальт» сможет не только оперативно создать «заплатку», но и ликвидировать причину проблемы, рассказывает Алексей Смирнов, советник гендиректора «Базальта».

«Базальт СПО» представила серверную ОС и версию для рабочих станций – «Альт сервер» и «Базальт рабочая станция». Они внесены в Единый реестр российского ПО в сентябре 2016 г., следует из его материалов. «Базальт СПО» сообщила, что инвестиции в разработку ОС составили 100 млн руб. Еще 250 млн руб. планируется инвестировать в 2017 г.: около 150 млн руб. пойдет на продвижение и маркетинг новой платформы, рассказывает Смирнов.

Корпоративные ОС отличаются от настольных версий возможностью работы с большими массивами данных, удаленного управления большим количеством рабочих мест (например, возможностью коллективной смены условий доступа), повышенной надежностью и т. п., объясняет Смирнов.

Контрольный пакет «Базальт СПО» (59%) принадлежит компании «Агентство финансовой поддержки», по 33,3% уставного капитала которой, в свою очередь, принадлежит Григорию Сизоненко, Владимиру Чепко и Екатерине Петровой (данные «СПАРК-Интерфакса»). Сизоненко – совладелец и гендиректор компании ИВК, с начала 1990-х гг. разрабатывающей специализированное ПО для госструктур, в частности силовых: среди ее клиентов, например, Минобороны, рассказывает представитель компании. По его оценкам, в 2016 г. выручка ИВК составит около 4 млрд руб.

Еще 24% «Базальт СПО» принадлежит ее гендиректору Алексею Новодворскому, владеющему 10% другого разработчика ОС на платформе Linux – «Альт линукс». Смирнов также владеет миноритарным пакетом в «Альт линуксе», а ранее работал его гендиректором.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу» контрольный пакет «Альт линукса» принадлежит Татьяне Надточий (через АО «Открытые технологии»). Она и ее муж Алексей Фисенко (ему в 2010 г. принадлежало 15% «Альт линукса») фигурируют в исках IT-компании «Армада» к ее бывшим топ-менеджерам. Источник в «Базальте» утверждает, что к «Альт линуксу» имеет отношение и бывший гендиректор «Армады» Алексей Кузовкин, также участник акционерного конфликта в «Армаде». Сам Кузовкин не комментирует это, как и ситуацию с «Базальтом».

По словам источника в «Базальте», разработкой ОС в компании занимаются те же люди, что делали «Альт линукс». Смирнов говорит, что соглашения сотрудников «Базальта» с «Агентством финансовой поддержки» исключают конфликт интересов с «Альт линуксом». Он не стал говорить о перспективах «Альт линукса».

Российский рынок корпоративных ОС составляет около $1 млрд в год, рассказывает Смирнов, ссылаясь на данные Минэкономразвития и ассоциации «Руссофт». Сейчас почти весь этот сегмент занимает Microsoft. Смирнов надеется, что через три года «Базальт» сможет контролировать до 35% российского рынка.

У других операционных систем на базе Linux, по словам Смирнова, нет поддержки SLA, что выгодно отличает «Базальт». По его словам, это возможно, в частности, благодаря сервисной сети партнера «Базальта», компании ALP Group, в 300 городах России. Стоимость владения (внедрение, обучение персонала и др.) на первых порах будет несколько ниже, чем Windows, но со временем разница будет сокращаться, особенно с учетом предусмотренной нормативной базой 15%-ной финансовой преференции для российского ПО, надеется он.

Серверные версии Linux сейчас уже ничем не уступают разработкам Microsoft, а в чем-то превосходят их, отмечает предправления ГК «Айти» Тагир Яппаров. По его мнению, на первых порах система «Базальта» будет востребована в силовых и других госструктурах, а также в госкомпаниях. В тех сегментах рынка, где действует 15%-ная преференция для отечественных разработчиков, «Базальт» будет вполне конкурентоспособным, прогнозирует Яппаров.

В России есть компании, которые могут создавать конкурентоспособные системы, устраивающие крупных корпоративных заказчиков: это «Астра линукс» и «Базальт», а также новые игроки «Аврора» и «Гослинукс», считает гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров. Но корпоративные клиенты требовательны, чтобы заинтересовать их, необходимо выстроить эффективную систему обслуживания и поддержки: сервис – основная статья доходов разработчиков Linux-решений, объясняет он. По его словам, чтобы выйти на оборот хотя бы 300–350 млн руб., отдел поддержки разработчика Linux-системы должен насчитывать не менее 50 сотрудников.

Представитель Microsoft отказался от комментариев.