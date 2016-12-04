ВТБ поддерживает «Альфа-групп» по сделке с Turkcell

ВТБ поддерживает «Альфа-групп» в споре с турецким холдингом Cukurova по вопросу увеличения доли в операторе Turkcell. «Мы сейчас будем с этой ситуацией разбираться. Здесь все-таки ключевым инвестором выступает «Альфа-групп». Поэтому действительно спор, который существует сегодня у акционеров, он не идет на пользу компании. Вот поэтому мы активно поддерживаем российского участника, но пока рано, наверное, говорить о том, каковы результаты этого», – сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос о планах инвестировать в Turkcell. Интерфакс

Бесплатный WiFi в общественных местах появится в странах ЕС

Совет ЕС одобрил в пятницу предложение о содействии бесплатному доступу в интернет в общественных местах через финансируемую из союзного бюджета схему WiFi4EU. Как говорится в сообщении совета, предложение призвано обеспечить бесплатный WiFi в муниципальных зданиях, городских парках и других центрах общественной жизни. ЕС профинансирует установку локальных точек беспроводного доступа, а организации на местах, где они будут установлены, обеспечат их обслуживание. Интерфакс