Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

«Евродон» идет в поля

Один из крупнейших производителей индейки – ГК «Евродон» планирует выращивать зерно и для этого сформировать земельный банк до 100 000 га, сообщил представитель компании. По его словам, цель – диверсифицировать бизнес. Интерфакс

The New Times велено следить за словами

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания The New Times (newtimes.ru), сообщается на сайте службы. Поводом для вынесения предупреждения стало наличие нецензурной брани в опубликованной на сайте статье «Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе». По закону в СМИ нельзя распространять материалы, содержащие мат, и поэтому служба потребовала незамедлительно отредактировать статью, отметил представитель Роскомнадзора. Ведомости

«Русагро» докупила земли в Приморье

Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича сообщила о приобретении 33 000 га земли в Уссурийске и Михайловском районе Приморского края. Благодаря этому земельный фонд компании на Дальнем Востоке превысил 82 000 га, отмечается в сообщении «Русагро». Общая площадь земель под контролем группы – 607 000 га. ТАСС

Отдельный закон для интернет-торговли

Федеральная таможенная служба (ФТС) в ходе 76-й сессии политкомиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО), которая состоится в Москве 5 декабря, предложит выделить интернет-торговлю в отдельную категорию с собственным законодательством. Об этом рассказал заместитель руководителя ФТС, председатель совета ВТамО Руслан Давыдов. Электронная торговля, по его словам, совершенно новое явление, которое очень бурно развивается. ТАСС

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