Инвестпрограмма РЖД вырастет на 7,8%

Инвестпрограмма РЖД в 2017 г. составит 470 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее в проекте финансового плана компании фигурировала цифра 436 млрд руб. По словам премьера, должно быть реконструировано более 2500 км пути, планируется приобрести около 450 новых локомотивов. Основные меры поддержки РЖД в 2017 г. будут сохранены, подчеркнул Медведев: субсидии на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры при перевозках в пригородном сообщении. НДС для пригородных перевозок обнулен до 2030 г., добавил премьер. Интерфакс

«Транснефть» увеличила чистую прибыль

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за III квартал составила 48 млрд руб. в сравнении с 14,6 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка в июле – сентябре выросла на 4,2% до 211,6 млрд руб. За девять месяцев чистая прибыль монополии выросла на 36% до 182,6 млрд руб., выручка – на 3,1% до 629 млрд руб., EBITDA – на 7,3% до 309,4 млрд руб. Интерфакс

«Интер РАО» вернет кредиты за погашение опциона ВЭБа

Совет директоров «Интер РАО» 5 декабря рассмотрит вопрос об использовании средств от продажи 40% «Иркутскэнерго» – деньги пойдут на возвращение кредитов, потребовавшихся на погашение опциона ВЭБа, говорится в материалах «Интер РАО». «Интер РАО» продала 40% «Иркутскэнерго» за 70 млрд руб., из которых получила пока 48,1 млрд руб. «Интер РАО» в 2014 г. рассчиталась с ВЭБом по пут-опциону на 31,4 млрд руб. Банк снизил долю в «Интер РАО» с 5,1 до 0,037%. Интерфакс

Очередь за недрами

Совместное предприятие «Газпром нефти», РФПИ, арабского фонда Mubadala и Газпромбанка – ООО «Западно-Сибирский инвестиционный консорциум», а также «Роснефть» подали технико-экономические предложения для конкурса на Назымский участок в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил источник, близкий к Минприроды. Конкурс пройдет 27 декабря. Кроме того, «Роснефть» подала предложение для конкурса на Ай-Яунский участок. По условиям конкурса победитель по Назымскому и Ай-Яунскому нефтяным месторождениям должен иметь перерабатывающие мощности в ХМАО, опыт работы с иностранными компаниями по разработке нетрадиционных запасов нефти и газа, собственный опыт работы на трудных месторождениях и профильную научную базу. Интерфакс