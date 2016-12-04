Бедняков прибавится

На статью «Вычет не в пользу бедных» (№ 219 от 22.11.2016, стр. 04)

Если это решение будет принято, сразу выяснится, что все «самые богатые» станут сразу «самыми бедными» и перестанут вообще платить налоги. У нас пока еще сам факт расхождения задекларированного дохода и стоимости имеющегося имущества не использовался как основание для уголовного дела. Нужно поймать за руку. Если стране налоговые поступления не нужны, то давайте ломать систему, которая хоть как-то работает.

Петр Мягков, Москва

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