Безработные сделали ставку

В ноябре в американской экономике было создано 178 000 рабочих мест, а уровень безработицы упал с 4,9% месяцем ранее до 4,6% – самого низкого показателя с августа 2007 г.

Еще до публикации данных министерства труда рынок процентных фьючерсов показывал 100%-ную вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на заседании 13–14 декабря, пишет Financial Times (FT). Ожидавшиеся ноябрьские данные по ситуации на рынке труда «были последним препятствием на пути к декабрьскому повышению и теперь оно однозначно устранено», сказал Люк Бартоломью из Aberdeen Asset Management: «Невероятно трудно представить, что может остановить ФРС» (цитаты по FT).

Некоторые аналитики даже ждут еще более агрессивных действий американского регулятора в следующем году. Если в этом она повысит ставки один раз (в декабре), то в 2017 г. может быть четыре повышения по 25 б. п., полагает Пол Эшуорт, главный экономист Capital Economics по США. «Если в первом полугодии [новая администрация] примет масштабный пакет мер фискального стимулирования [экономики], мы ожидаем от ФРС повышения в течение года ставок на 100 б. п. В результате ставка федерального финансирования к концу 2017 г. достигнет 1,5–1,75%», – отмечает он. Сейчас она составляет 0,25–0,5%.

На этой неделе были опубликованы скорректированные данные по ВВП в III квартале, показавшие рост экономики на 3,2% в годовом исчислении. Председатель ФРС Джанет Йеллен недавно говорила о выгодах «экономики, работающей при высоком давлении», когда сильный рынок труда ведет к снижению безработицы и повышению зарплат. Но последние данные, пусть и положительные в плане роста занятости, могут показаться денежным властям не очень удовлетворительными с точки зрения повышения доходов американцев. Их среднечасовой заработок в ноябре вырос на 2,5% год к году, а средненедельный – на 2%. Хотя темпы повышения зарплат в последние два месяца выше, чем в посткризисные годы, они при том же уровне занятости отстают от докризисных. Так, в августе 2007 г. часовой и недельный заработки выросли на 3,9% в годовом исчислении каждый. По сравнению с октябрем часовой заработок снизился на 0,1% при ожидавшемся росте на 0,2%.

После избрания Дональда Трампа президентом США 8 ноября курс доллара и доходности казначейских облигаций резко выросли – в частности, на ожиданиях ускорения инфляции в результате обещанных мер по стимулированию экономики, таких как масштабные инвестиции в инфраструктуру, снижение налога на прибыль и подоходного налога.

Аналитики говорили, что при столь невысокой безработице новые строительные проекты будут способствовать повышению зарплат, свой вклад в усиление инфляционного давления внесет и рост потребительских расходов. Джеймс Смит, аналитик ING, назвал ноябрьские данные по заработкам «шокирующими». Но они не остановят ФРС на пути ужесточения денежной политики в декабре и в 2017 г., если окажутся лишь «разовым провалом», считает он. «Слабые данные по зарплате, возможно, вызовут сомнения у некоторых сторонников мягкой политики среди членов [комитета по операциям на открытом рынке ФРС], – цитирует Смита FT. – Но доклад о занятости должен был бы оказаться поистине катастрофическим, чтобы предотвратить повышение ставок в декабре».

Сохраняющиеся невысокие темпы роста зарплат заставляют Шона Осборна, главного валютного стратега Scotiabank, сомневаться, что в следующем году ФРС будет активно ужесточать денежную политику. Динамика повышений в 2017 г. по этой причине будет умеренной, соглашается Гэри Поллак, начальник отдела торговли инструментами с фиксированным доходом в подразделении управления благосостоянием Deutsche Bank (цитата по The Wall Street Journal).