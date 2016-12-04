Цифры. Тенденции. События

160 млрд руб.

Во столько ВТБ оценивает инвестиции на финансирование Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, заявил президент ВТБ Андрей Костин. «Мы с губернатором по этой теме не раз общались, но пока еще окончательного решения нет», – добавил он. Интерфакс

3,9% ВВП

Такую оценку дефицита федерального бюджета 2016 г. сохранил Минфин. По плану он должен составить 3,7% ВВП, но по ожидаемой оценке – 3,9% за счет переходящих остатков с 2015 г., пояснила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. В январе – октябре бюджет был исполнен с дефицитом в 2,3% ВВП (см. график). Интерфакс

Свободные инвестиции

Правительство поручило Минфину проработать возможность полного освобождения купонного дохода с рублевых корпоративных облигаций от НДФЛ. Проект поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой в первом чтении, предусматривает освобождение от НДФЛ дохода по облигациям, выпущенным в 2017–2020 гг. Купонный доход с них будет облагаться налогом при превышении суммы купона над процентами, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки ЦБ, увеличенной на 5 п. п. Также правительство поручило Минфину распространить положения проекта на доходы физлиц, полученные от инвестиций в облигации через ПИФы. Интерфакс

Учет долга

Российские компании могли бы отчитываться об уровне их внешних займов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас проводится мониторинг зарубежных займов банков. Он нужен хотя бы по крупным компаниям, сказала Набиуллина, это обсуждается с правительством. С середины 2014 г. внешний долг снизился с $730 млрд до $516 млрд. Сейчас он 43% ВВП, что ниже считающегося опасным уровня в 50% ВВП, но риски могут возникать, предупредила Набиуллина. Интерфакс