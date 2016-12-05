Поправки против отставки

Референдум по поправкам в конституцию (его итоги подвели уже после подписания этого номера в печать) стал личным проектом итальянского премьера Маттео Ренци. По его мнению, функции двух палат парламента дублируют друг друга, поэтому премьер предложил снизить значение сената, сократив число сенаторов с 350 до 100 и отведя им по большинству вопросов исключительно консультативную роль. Противники плана Ренци утверждают, что исполнительная власть получит слишком много полномочий и система сдержек и противовесов рухнет. Другая часть поправок затрагивает отношения с 20 регионами, которым, по мнению Ренци, передали слишком много вопросов. Перерасход средств, разрастание и без того массивной бюрократии, коллизии права – все эти проблемы можно решить, вернув часть полномочий в центр, считает премьер. Итальянцы на это не пойдут, уверяют оппоненты: в стране исторически сильна децентрализация и есть большой разрыв в развитии регионов. Последние опросы за две недели до референдума показывали лидерство противников реформы с отрывом в 5–7%.

Референдум крайне политизирован, граждане думают не столько о реформах, сколько о самом Ренци, уверена Элеонора Поли из Института международных отношений в Риме: «Против него объединилась разношерстая компания: протестное «Движение пяти звезд», системные партии, например Forza Italia Сильвио Берлускони, и даже маленькие группы в партии Ренци». Сам Ренци рассматривает референдум как инструмент для повышения своей легитимности, добавляет профессор Университета Боккони Винченцо Галассо: «В начале кампании премьер заявил, что покинет свой пост, если итальянцы его не поддержат. В то время он пользовался большой поддержкой и рассчитывал, что даже в случае провала уходить ему не придется. Но он все время создавал своему правительству имидж реформаторов, поэтому будет вполне логично, что свое кресло ему придется в случае проигрыша отдать».

Маттео Ренци Премьер-министр Италии Если выиграет ответ «да», Италия станет самой сильной страной в Европе, потому что у меня как у премьера будет больше времени по сравнению с коллегами.

Референдум в Италии после референдума по Brexit и победы Дональда Трампа в США многие рассматривают как следующее поле битвы популистов, за которых обычно голосуют менее состоятельные и менее образованные граждане, но в Италии раздел пройдет по другой линии, считает Поли. Избиратели левого толка проголосуют против реформ, потому что они против централизации власти, снижения роли регионов и самого Ренци. Правые избиратели, напротив, могут реформы поддержать, потому что сокращение числа сенаторов снизит издержки «самой дорогой бюрократии в ЕС». В случае успеха Ренци сможет увеличить свой политический вес в ЕС, считает эксперт: «Ренци, имея за плечами поддержку итальянцев, мог бы стать более весомым голосом в поддержку экономической и налоговой гибкости и большего взаимодействия в борьбе с общими угрозами безопасности». А вот в случае поражения, даже если премьер останется на посту, влиять на политику ЕС он не сможет, что сыграет в пользу евроскептиков, чьи настроения уже разделяет больше половины итальянцев, резюмирует Поли.