Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона».

Однако и в творческой среде, считает президент, «должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией». («Ведомости»)

Сергей Лавров

«Если дело дойдет до реализации декларации 1956 г., придется согласовывать много деталей, каким образом изложенные шаги могут осуществляться».

По мнению министра иностранных дел, первым шагом, как и говорится в советско-японской декларации, должно стать подписание мирного договора. («Интерфакс»)

Дональд Трамп

«Как интересно: США продают Тайваню военную технику на миллиарды долларов, но я не должен принимать [оттуда] поздравительный звонок».

Избранный президент США удивлен скандалом, который вызвал его телефонный разговор с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь. («Ведомости»)