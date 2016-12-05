В Санкт-Петербурге спрос на квартиры с отделкой в массовом сегменте вдвое превышает предложение. Однако девелоперы осторожничают: велика вероятность промахнуться и не угадать с покупательскими предпочтениями. Кроме того, отделка повышает стоимость «квадрата», а сегодня клиент к этому крайне чувствителен

Статья опубликована в № 4218 от 06.12.2016 под заголовком: Застройщики так просто не отделаются

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», на территории города и пригородной зоны Ленобласти квартиры с отделкой продаются в 89 жилых комплексах (включая очереди – 177 объектов). Примерно 45 000 из 100 000 квартир в продаже. За 10 месяцев, с января по октябрь, на рынке появилось 168 новостроек, в 38% объектов представлены квартиры с отделкой (около 35 000 шт.).

Зависимость простая: чем ниже ценовая категория (в пределах масс-маркета), тем меньше шансов заполучить жилье с отделкой. И география соответствующая: в Ленобласти, где сконцентрирован жесткий эконом, такие предложения встречаются реже.

В структуре спроса картина другая: большинство покупателей хотели бы въехать в новое жилье сразу же после получения ключей. По оценке руководителя КЦ «Петербургская недвижимость» Ольги Трошевой, 60–70% сделок в границах Петербурга в этом году приходится на квартиры с чистовой отделкой; три года назад этот показатель был на 20% ниже.

В пригородной зоне Ленобласти доля жилья с отделкой составляет 30–40%. На долю квартир с отделкой под ключ в Петербурге приходится около 35% предложения, в пригородной зоне Ленобласти – чуть более 20%.

Больше всего квартир с отделкой реализуется в Приморском районе (в основном – в Каменке), Красносельском (Петербургское шоссе и юго-западная часть) и Выборгском (Парнас). На территории пригорода – в локациях Мурино и Кудрово Всеволожского района. Главные поставщики квартир с отделкой – крупные компании: Setl City, «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» и «Главстрой-СПБ», на них приходится около 42%.

Не заработок, а маркетинг

«Лет пять назад такие предложения на рынке были единичны, – отмечает Варвара Уткина, генеральный директор дизайнерской фирмы «Дом в коробке». – Возникновение такого продукта продиктовано спросом и ростом конкуренции. Для застройщика опция по отделке квартиры – это не заработок, а маркетинг. Если многие предлагают отделку в качестве дополнительной опции, то и остальным приходится соответствовать. Стоимость за метр тоже постоянно отслеживается конкурентами, поэтому цена отделки в эконом-классе жилья примерно у всех похожа».

«Стоимость квадратного метра с отделкой, как правило, на 7000–10 000 руб. выше, чем без нее, – говорит Алена Милош, коммерческий директор компании «Петрополь». – Эта сумма для многих существенна. Поэтому мы предлагаем только треть квартир с полной отделкой».

У большинства девелоперов предложение по отделке укладывается в сумму 7000–10 000 руб. за 1 кв. м, подтверждает директор по маркетингу компании «ЮИТ-дом» Екатерина Гуртовая: «В нашей линейке были, конечно, и более дорогие варианты, преимущественно с импортными материалами. Но от них пришлось отказаться – невозможно прогнозировать стоимость».

Эта пропорция соблюдается в большинстве городских проектов комфорт-класса. Около 30% жилья с отделкой в ЖК «Триумф» от Mirland Development Corporation, один из трех корпусов – в ЖК «Академ-парк» от компании «БФА-девелопмент», 16% – в малоэтажных пригородных комплексах «Итальянский квартал» и «Шотландия» от Navis Development, 50% – во второй очереди ЖК Green City в Мурине (застройщик «Северный город»).

У части покупателей сохраняется (не вполне беспочвенное) предубеждение: многие считают «отделку от застройщика» недорогой, но заведомо халтурной. Это не так, уверяет Уткина, случаются, конечно, неприятности, но, как правило, девелопер экономит на другом: «Материалы застройщик закупает оптом и почти по себестоимости. В магазине за тот же самый ассортимент частный покупатель заплатит в два раза больше. Чаще всего в отделке от застройщиков встречаются плитка Kerama Marazzi, ламинат Tarkett, смесители Grohe, сантехника Jika, обои под покраску и межкомнатные двери. По цветовой гамме в основном идут спокойные нейтральные цвета – белый, бежевый, коричневый. Большинство покупателей в магазине выбрали бы примерно тот же ассортимент».

Сложно угодить

Другая ситуация в бизнес-классе. По данным Knight Frank SPb, в новостройках категории «бизнес» отделка, как правило, опция – можно ее оплатить, а можно заниматься ремонтом самостоятельно. Доля объектов с отделкой не превышает 10%: покупатель требователен и угодить ему труднее.

«В элитном сегменте такие варианты единичны, – продолжает Тамара Попова, руководитель отдела исследований Knight Frank SPb. – В качестве примера можно привести разве что комплекс Hovard Palace, там полная отделка с частичной меблировкой. Это обязательное условие покупки и действительно достойный уровень качества (элементы дерева и мебели Zebrano и т. п.). Также продаются полностью готовые квартиры на Конногвардейском бульваре, 13 (частный инвестор). Но это скорее исключение, чем правило».

Сложность задачи еще и в том, что и в предчистовом варианте дизайнерам приходится исправлять ошибки строителей. «Люди с достатком выше среднего, как правило, индивидуалисты, – объясняет Елена Коновалова, руководитель дизайн-студии «Привилегия». – Застройщики сотрудничают с дизайнерами на стадии проекта, но почему-то, как показал наш опыт, весьма неохотно. Хотя планировки практически каждой квартиры из нашего портфолио приходилось менять. Почти всегда нужны переделки: расширение санузлов, организация хозяйственных зон и гардеробных и т. д.».

По словам Коноваловой, последние 1,5–2 года клиент стал более разборчив. Требования в основном предъявляются к стилю и функциональности выбранной квартиры.

Верхней границы затрат на отделку в бизнес-классе и элитном сегменте нет. Похоже, локальный рекорд поставила финская компания Villa-House. В комплексе таунхаусов «Aurinko Бор» во Всеволожском районе стоимость квадратного метра – от 50 000 руб., затраты на отделку под ключ втрое дороже – более 150 000 за 1 кв. м.

Автор – аналитик, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга»