Где вы были 5 декабря

Пять лет назад, 5 декабря 2011 г., со стихийного митинга против фальсификаций результатов парламентских выборов на московском Чистопрудном бульваре начался недолгий, но бурный период самых массовых в российском XXI веке уличных политических протестов. Масштаб недовольства впечатлил тогда не только власть, но и самих протестующих – «рассерженных горожан». Он был тем более заметным, что еще накануне фактически ничто его не предвещало.

Социологи регулярно спрашивают у граждан, насколько вероятными они считают массовые выступления с политическими требованиями. Весной 2011 г., по данным опроса «Левада-центра», их считал возможными 21% опрошенных, участвовать в них были готовы 19% респондентов.

«Я услышал, что должен через несколько дней (а именно 10 декабря) пройти большой митинг <...> Странно, подумал я, что я не слышал об этом. Спросил в твиттере, там тоже никто не слышал. Чтобы поделиться этой занимательной новостью с как можно большим количеством людей, мы выбрали не формат поста в фейсбуке, а мероприятия в фейсбуке – ну как для вечеринок или выставок. Я кинул ссылки в соцсети и лег спать. Проснулся от звонка английского телевидения: «Это вы готовите революцию в России?» К этому моменту там уже записались 25 000 человек», – вспоминает журналист Илья Клишин, создатель записи, собравшей через три дня на Болотной площади, по разным оценкам, от 25 000 до 150 000 человек.

Революции в России не случилось ни 10 декабря, ни 24 декабря, ни 5 марта, ни 6 мая, ни год спустя, ни пять лет. «Рассерженные горожане» разочарованы и в митингах, и в выборах – даже в тех, к участию в которых власть допускает оппозицию. На смену надеждам на перемены пришла социальная депрессия, большинство опасается перемен из страха поворота к худшему. Участники протестов отбывают наказание или поражены в политических правах, Борис Немцов убит. Вопрос чистоты выборов по-прежнему актуален. Вывести на улицу 25 000 человек по объявлению в соцсети теперь равносильно подвигу. Зато реально группой из 200 человек год держать оборону парка от застройщика.

По данным осеннего опроса «Левады», в возможность политических протестов в ближайшее время верят 15% респондентов, принять в них участие готовы 10%, и на этот раз не похоже, что социологи просчитались.