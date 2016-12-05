«Газпром» проиграл иск на $6,6 млрд

В понедельник Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к «Газпрому», говорится в сообщении АМКУ. Рассмотрение дела проходило на закрытом заседании, передал «Интерфакс». Украинское ведомство требовало взыскать с российской компании штрафы и пени за нарушение антимонопольного законодательства Украины. Общая сумма взыскания составила более 171 млрд гривен ($6,6 млрд по курсу ЦБ).

В январе 2016 г. антимонопольный комитет решил, что «Газпром» нарушил антимонопольное законодательство в сфере транзита газа, что привело к ущемлению прав «Нафтогаза Украины». На российскую компанию был наложен штраф в 86 млрд гривен ($3,3 млрд). Решение «Газпром» получил 4 марта, а срок его исполнения истек спустя два месяца.

Российская компания в различных инстанциях (Хозяйственный суд Киева, Высший хозяйственный суд) безуспешно пыталась это решение оспорить. По мнению «Газпрома», у АМКУ нет полномочий в вопросе регулирования транзита через Украину. С тех пор сумма претензий АМКУ выросла в 2 раза – в равных пропорциях ее составляют сам штраф и пени за его неуплату.

«Газпром» изучает различные возможности по дальнейшей правовой защите своих нарушенных прав и законных интересов, сказал в понедельник представитель «Газпрома».

Сколько продает «Вот сейчас – об этом мало кто знает, по-моему, об этом так публично не говорят – «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько никогда не поставляла ни Россия, ни Советский Союз: более 600 млн куб. м в сутки», – сказал президент Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель «Нафтогаза» на запрос «Ведомостей» не ответил.

На практике такие разбирательства носят затяжной характер, стороны стараются обжаловать решения суда до тех пор, пока у них есть такая возможность, говорит юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф. «Газпром» вряд ли согласится с этим решением и выплатит компенсацию, отмечает она. На компанию могут наложить обеспечительные меры, в частности, арестовать принадлежащие ей активы на Украине, рассказывает Риф. Арест имущества является наиболее эффективной мерой, самому «Газпрому», кроме обжалования решений, в этой ситуации сделать что-то сложно, считает юрист.

Для «Газпрома» это решение вряд ли будет иметь какие-то серьезные последствия, предполагает директор Small Letters Виталий Крюков. У компании нет активов на Украине на сопоставимую сумму, отмечает он.

«Можно попробовать арестовать транзитный газ, но это будет выглядеть как международное рейдерство, тем более что одномоментно арестовать столько газа невозможно», – предполагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Возможно, антимонопольный орган будет пытаться признать решение украинского суда в международных судах, говорит он.

За полгода 2016 г. «Газпром» продал газа на 2 трлн руб. На страны бывшего СССР пришлось 182,14 млрд руб., на Европу и другие страны – 1,4 трлн руб. (см. врез).

Это не единственное судебное разбирательство, касающееся «Газпрома» и «Нафтогаза». Например, с июня 2014 г. в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма рассматривается заявление «Газпрома» о взыскании с «Нафтогаза» долга в $31,75 млрд за газ. В то же время и в ту же инстанцию «Нафтогаз» подал иск о взыскании с «Газпрома» $14,23 млрд переплаты за газ.