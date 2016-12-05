Муса Бажаев переоценил слияние с Petropavlovsk

Две структуры Мусы Бажаева – Alliance Mining Group и Lexor Group S.A. – скорректировали предложение о слиянии «Амур золота» и Petropavlovsk. Последний цитирует письмо, которое Alliance Mining и Lexor написали компании. Структуры Бажаева за 100% «Амур золота» предлагают отдать 20%-ную долю в Petropavlovsk. Раньше хотели 30%. Представитель Бажаева подтвердил, что тот скорректировал предложение, но сумма сделки осталась прежней – $144 млн.

Таким образом, компании пересмотрели капитализацию Petropavlovsk для сделки, повысив ее на 51% до $720 млн. Это в 2,4 раза выше капитализации компании на Лондонской бирже ($301,1 млн). Инвесторам новость понравилась – Petropavlovsk подорожал на 5,5% (индекс FTSE Russia вырос всего на 1,62%).

Alliance Mining и Lexor пишут, что изменили оценку компании, так как она рефинансировала долг перед Сбербанком и ВТБ. По новым условиям у Petropavlovsk «новый профиль погашения задолженности (общий долг – $615,9 млн, на Сбербанк и ВТБ приходится $530 млн) с более мягкими ковенантами, все это в совокупности позволит распоряжаться дополнительными средствами для роста производства и, таким образом, капитализировать солидную ресурсную базу». Компании Бажаева «заметили поддержку готовящейся сделки со стороны кредиторов компании». Собеседник, близкий к одному из кредиторов, говорит, что «одобрение сделки – вопрос акционеров». «Мы получили запрос от Petropavlovsk на одобрение сделки с «Амур золотом», – говорит представитель ВТБ. «В целом мы рассматриваем эту транзакцию как позитивную», – отмечает он. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Petropavlovsk Золотодобывающая компания

Основные акционеры – структуры Виктора Вексельберга (18,36%), Sothic Capital (10,59%), Павел Масловский (5,81%), Питер Хамбро (4,64%).

Капитализация – $301,1 млн.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $254 млн.

Прибыль – $9,2 млн.

Будет ли сделка с Бажаевым согласована или нет, неизвестно. Petropavlovsk летом одобрил возможность провести допэмиссию для нее. Компании Бажаева «просто предложили новые условия, о чем мы известили держателей акций», говорит представитель Petropavlovsk. Чтобы слияние Petropavlovsk с активами Бажаева произошло, его должны одобрить акционеры, но объявления о внеочередном собрании еще не было (публикуется за 23 дня до собрания). «Основные биржевые процедуры для голосования уже пройдены», – знает источник, близкий к одной из сторон. В то же время Petropavlovsk видит «большой потенциал» для объединения с принадлежащей Виктору Вексельбергу золотодобывающей компанией «Золото Камчатки», которая принадлежит «Ренове», говорил Bloomberg гендиректор и совладелец Petropavlovsk Павел Масловский. «Ренова» Вексельберга – крупнейший акционер Petropavlovsk. Как она будет голосовать по вопросу о слиянии с «Амур золотом», неясно, представитель группы на этот вопрос не ответил. В случае если сделка с Бажаевым произойдет, то доля «Реновы» в компании размоется до 15%.

«Амур золото» разрабатывает несколько месторождений золота и серебра в Хабаровском крае, Якутии. План на 2016 г. – 38 000 унций, на 2020 г. – 127 000 унций. Запасы «Амур золота» – 1,55 млн унций. Прежде «Амур золото» было оценено в $160 млн, с учетом $16 млн долга это выглядело завышенно, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. С учетом долга и уровня производства «Амур золота» Бажаев может в перспективе рассчитывать на 15% в Petropavlovsk, считает эксперт.