За утилизацию старого теплохода можно будет получить грант

Минпромторг разработал «правила предоставления субсидий из федерального бюджета на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию», проект постановления правительства размещен на портале www.regulation.gov.ru. Судовладелец при заказе нового судна может вернуть из бюджета 10% (если это сухогруз, танкер, буксир или рыбопромысловое судно) или 15% (круизный теплоход) стоимости, если сдаст на утилизацию судно аналогичного водоизмещения возрастом от 30 лет, говорится в документе. Максимальный грант за одно заказанное судно составляет 70 млн руб. для рыбопромысловых судов, 80 млн руб. – для танкеров, 85 млн руб. – для сухогрузов и 480 млн руб. – для круизных лайнеров. Судно должно быть заказано российской верфи или российской лизинговой компании.

«Круизный флот – это самые сложноокупаемые проекты (срок свыше 20 лет), в свое время мы предлагали утилизационный грант в 50%, но 15% – этот тот минимум, который необходим для выплаты авансов. Из собственных средств их взять тяжело – это прибыль за многие годы работы даже при нашем флоте в 15 лайнеров», – говорит гендиректор Московского речного пароходства (МРП) Константин Анисимов. В августе на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, 100% у государства) для МРП начал строиться лайнер стоимостью 3,2 млрд руб. – это первый подобный проект в России с 1957 г. Круизная компания «Восходъ» собирается подписать с ОСК соглашение о строительстве лайнера примерно на 3 млрд руб. и планирует воспользоваться программой, говорит заместитель гендиректора «Водохода» Андрей Смолин.

Грант – эффективный инструмент обновления флота (см. таблицу): он позволит судовладельцу без привлечения кредитных и собственных средств выплатить аванс по договору лизинга, а остальные платежи совершать из доходов от эксплуатации, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для рыболовной отрасли сумма незначительна: среднетоннажное судно стоит $20–25 млн (1,2–1,5 млрд руб.), крупнотоннажное – минимум $70 млн (4,3 млрд руб.), не согласен гендиректор компании «Доброфлот» Александр Ефремов.

«Необходимо менять примерно 130 танкеров и 150 сухогрузов, ОСК готова строить более 10 типовых судов в год», – говорит представитель корпорации. Минпромторг может отказать судовладельцу в договоре об утилизационном гранте, если бюджетные лимиты по этой программе будут выбраны, говорится в проекте постановления. Пресс-службы Минпромторга и Минфина не ответили, предусмотрены ли средства в бюджете. «Обсуждались цифры не очень большие: по несколько сотен миллионов рублей в первые годы, до 1 млрд руб. – в последующие», – говорит Анисимов. Утилизационный грант не будет бюджетными расходами, так как, по экспертным оценкам, сумма отчислений в бюджеты от постройки судна на российской верфи превысит выданные субсидии, говорит представитель UCL Holding (одно из крупнейших пароходств, около 60 судов).