Вексельберг может инвестировать в Hyperloop

Структура «Реновы» предпринимателя Виктора Вексельберга может инвестировать в проект Hyperloop, сообщил ТАСС со ссылкой на Hyperloop Transportation Technologies (HTT). «Hyperloop ведет переговоры с Oerlikon Leybold Vacuum («дочка» швейцарской компании Oerlikon, 44,4% акций которой принадлежат «Ренове») о материальных инвестициях. Говоря о нематериальных инвестициях, шесть сотрудников Oerlikon, а также ряд независимых российских специалистов уже работают в интересах проекта HTT», – пояснила компания. Представитель Вексельберга отказался от комментариев. Получить комментарии Oerlikon не удалось.

Всего HTT собрала более $100 млн инвестиций. «Сюда входят инвестиции в акционерный капитал в размере $31,8 млн, а также нематериальные активы и земельная собственность на сумму $77 млн», – говорится в сообщении компании.

Технология Hyperloop, или «гиперпетли», предполагает движение транспортного средства в вакууме внутри трубы со скоростью до 1200 км/ч. Впервые она была сформулирована предпринимателем Илоном Маском, создателем компании – производителя электромобилей Tesla, частной космической компании SpaceX и платежной системы PayPal. Идеи Маска параллельно разрабатывают две компании – Hyperloop One (H1) и HTT. В первую уже проинвестировали российский предприниматель Зиявудин Магомедов и Российский фонд прямых инвестиций совместно с дубайским портовым оператором DpWorld. Первый вакуумный поезд, построенный по проекту компании H1, будет реализован в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает портал Techcrunch, первая коммерческая линия будет построена из Дубая в Абу-Даби, ее длина составит 159,4 км. По расчетам H1, расстояние, которое обычно преодолевается на автомобиле за 2 часа, займет 12 минут времени при поездке на вакуумном поезде. В марте 2016 г. гендиректор НТТ Дирк Алборн объявил о подписании с правительством Словакии договора о строительстве трассы, которая соединит Братиславу с Веной и Будапештом. Время поездки должно составить 8 минут.

Инвестирование в HTT для структур «Реновы» – имиджевый шаг и возможность стать ключевым партнером проекта, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Если Hyperloop получит развитие, компания станет одним из ее первых инвесторов и поставщиков технологий. В дальнейшем «Ренова» может предусмотреть возможность частичной продажи акций в рамках следующих инвестиционных раундов, чтобы окупить свои вложения», – полагает он.