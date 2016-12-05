Президент «Русснефти» стал акционером

Президент «Русснефти» Евгений Толочек приобрел 0,0005% компании. Как говорится в сообщении «Русснефти», Толочек приобрел долю в компании 25 ноября, когда компания провела IPO акций на Московской бирже. Исходя из цены размещения в 550 руб. за акцию, президент компании заплатил за долю 1,078 млн руб. Интерфакс

«Газпром» может занять $833 млн в Японии

Японские банки Sumitomo Mitsui и Mizuho могут предоставить «Газпрому» совместный кредит на 95 млрд иен (около $833 млн), сообщило агентство Koydo. Соответствующие документы могут быть подписаны во время намеченного на 15–16 декабря визита в Японию президента России Владимира Путина. Совместно с японскими банками в кредитовании могут принять участие и другие финансовые организации, в том числе JPMorgan Chase. ТАСС

Polymetal купил 80% в Саумском месторождении

Polymetal приобрел 80% в Саумской горнорудной компании, которой принадлежит лицензия на разработку Саумского полиметаллического месторождения в Свердловской области, сообщила компания. Общая сумма сделки – примерно $10,7 млн. Компания расплатилась собственными акциями, увеличив уставный капитал на 0,26%. Polymetal собирается подготовить оценку рудных запасов месторождения к концу 2017 г. и продолжить бурение на лицензионном участке в 2017 и 2018 гг. ТАСС

CNPC отделяет газовые активы

China National Petroleum Corp. (CNPC) выделяет газовые и трубопроводные подразделения в независимые компании в рамках реформы газовой отрасли КНР и либерализации системы тарификации, пишет China Daily. Для управления трубопроводами и всеми связанными с ними операциями создается одна компания, тогда как за реализацию природного газа будут отвечать пять новых маркетинговых компаний. По словам руководителя департамента планирования CNPC Хоу Цицзюня, к 2020 г. компания намерена увеличить добычу газа до 180 млрд куб. м в год с текущих 120 млрд куб. м. Интерфакс

PGNiG судится с Еврокомиссией

Трейдинговая «дочка» польской PGNiG 4 декабря подала иск в Европейский суд относительно решения Еврокомиссии, позволяющего «Газпрому» увеличить эксклюзивные права на использование газопровода OPAL – одного из сухопутных отводов от магистрали «Северный поток», сообщает гендиректор PGNiG Петр Возняк. По словам Возняка, решение наносит вред интересам Польши, нарушает правила Евросоюза. PGNiG потребовала приостановить и аннулировать решение Евросоюза от 28 октября, попросив принять решение до 23 декабря, до того как мощности OPAL будут выставлены на аукцион. Bloomberg