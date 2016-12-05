Страховщики оценили эффект от затянувшейся реформы ОСАГО в сотни миллионов рублей

ЦБ поддерживает законодательные поправки к закону об ОСАГО, касающиеся возмещения ремонтом, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Между страховой компанией и страхователем должны перестать фигурировать деньги», – сказала она (цитата по ТАСС), но добавила, что вводить приоритет ремонта можно, только если ЦБ сможет «воздействовать» на недобросовестные компании. То есть «отключать» их от этой опции, следует из комментариев представителя ЦБ.

Вопрос в том, насколько быстро удастся принять поправки. Если в декабре – то приоритет ремонта заработает не ранее весны 2017 г., заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин (его слова передал «Интерфакс»). Если же поправки принять не удастся, натуральные выплаты откладываются на конец следующего года, добавил он.

Однако уже с января 2017 г. страховщики будут обязаны продавать электронные полисы ОСАГО. Изначально они рассчитывали на то, что приоритет ремонта и обязательные электронные продажи будут введены одновременно, заявляя, что опасаются всплеска мошенничества в проблемных регионах – ведь с 1 января они утратят возможность ограничивать там продажи.

«Есть команда всех высших должностных лиц страны: президента, премьера, председателя ЦБ, согласие председателя Госдумы; если в этой комбинации люди не разберутся, мы просто найдем крайнего, и этому крайнему будет очень плохо», – предупреждает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Между собой страховщики называют е-ОСАГО «16-м токсичным регионом», говорит он: «Электронных полисов уже под полмиллиона, и они все оттуда: Краснодар, Волгоград, Ростов». Первыми и самыми массовыми клиентами е-ОСАГО стали именно жители токсичных регионов, подтверждает гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров.

Ущерб страховщиков от введения е-ОСАГО без компенсации ремонтом значительно превысит убыток от одного токсичного региона, убежден исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. «Мы закладываем, что если закон [о натуральном возмещении] вообще не будет принят, а мы не будем сдавать лицензию [по ОСАГО], то это может быть убыток в сотни миллионов рублей или даже под миллиард рублей за год», – рассуждает гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов и добавляет, что, если синхронизировать введение поправок не удастся, клиенты е-ОСАГО должны распределяться между компаниями по принципу РСА-агента.

Страховщики будут нести убытки и при натуральном возмещении, поскольку при этом не учитывается износ деталей – снизится лишь «психологическая» нагрузка, напоминает гендиректор СК «МАКС» Надежда Мартьянова и приводит расчеты компании: «[Если бы обязательные продажи е-ОСАГО стартовали в январе 2016 г.] за январь – октябрь мы бы потеряли на износе около 500 млн руб., при этом наши судебные издержки на автоюристов составили 518 млн руб.».

Впрочем, даже без обязательных продаж статистика неутешительная: по итогам девяти месяцев 2016 г. у лидера рынка – «Росгосстраха» – выплаты превышают сборы почти на 8 млрд руб.

В связи с введением е-ОСАГО страховщики опасаются не только автоюристов, но и недобросовестных клиентов. При оформлении электронного полиса граждане будут пытаться указать неверный региональный коэффициент (например, Крым, а не Ростов), снижая таким образом стоимость страховки и не задумываясь о том, что будут наказаны регрессом, опасается Уфимцев. Они также получат возможность оформлять страховые случаи задним числом, уже после аварии, рассуждает представитель «РЕСО-гарантии».

Подождать страховщики готовы. «Если в декабре закон будет принят и мы будем понимать, что он вступит в силу, например, с 1 апреля 2017 г., то такая компания, как «Ингосстрах», конечно, переживет квартал», – говорит гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков. Страховщики не сразу наберут портфели электронных полисов и, если к тому времени натуральное возмещение все-таки заработает, это «микширует» проблему, надеется гендиректор «Южурал-аско» Аркадий Любавин.

Электронный полис необходим: фильтрация страховщиками клиентов по регионам нарушает их права, замечает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников и добавляет, что распространяемая компаниями информация о высоком уровне мошенничества не соответствует ими же предъявляемым данным: в 2015 г. урегулировано 23 млн страховых случаев, при этом в год возбуждается около 500 уголовных дел в отношении страхового мошенничества – т. е. всего 0,002%. Создается впечатление, что страховые компании абсолютно не управляемы регулятором, сетует Тюрников: «Сейчас ОСАГО вызывает у автовладельцев проблемы от стадии заключения договора до стадии выплаты».