Украинский суд отказал в аресте экс-совладельца «Траста»

Апелляционный суд Киевской области Украины отказал прокуратуре в аресте экс-совладельца российского банка «Траст» Ильи Юрова – суд отклонил апелляцию прокуратуры на решение первой инстанции. Бориспольский суд Киевской области 23 ноября также отказал надзорному ведомству в удовлетворении ходатайства об аресте Юрова, которого в России подозревают в мошенническом выводе средств банка на счета офшоров на Кипре. Свой отказ суд объяснил невозможностью «подтвердить личность Ильи Юрова», поскольку номер его кипрского паспорта не совпадает с номером в розыскной карточке Интерпола. Ранее помощник руководителя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что банкира задержали в аэропорту Борисполя «по поручению Интерпола». Генпрокуратура России сообщила, что готовит запрос о выдаче Юрова. РБК, РИА Новости

«Ростех» пополнит капитал Новикомбанка

Новикомбанк будет докапитализирован на 6,1 млрд руб. за счет допэмиссии. Банк разместит 3 млн акций по закрытой подписке в пользу структур «Ростеха». В июле этого года госкорпорация довела свою долю в капитале Новикомбанка до 100%. После эмиссии инвестиции «Ростеха» в капитал банка достигнут 34,6 млрд руб. Ведомости

Спрос на валютное репо вновь превышает лимит

Спрос российских банков на валютном аукционе репо ЦБ сроком на 21 день в понедельник превысил лимит более чем в 2 раза. Банки хотели занять $212,7 млн при лимите в $100 млн. Минимальная заявленная ставка оказалась на уровне 2,64% годовых, максимальная – 2,65%. Ставка отсечения составила 2,64% годовых, средневзвешенная ставка по итогам аукциона – 2,64% годовых. Дата исполнения первой части сделок репо – 7 декабря, второй части – 28 декабря. Прайм