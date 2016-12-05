МТС отказалась от повышения тарифов в международном роуминге

«МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге. Об этом сегодня сообщила компания в ответ на запрос ФАС», – говорится в сообщении ведомства со ссылкой на замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина. Ранее ФАС направила запрос в МТС в связи с планами оператора с декабря повысить цены на голосовые вызовы в международном роуминге. Позже в ФАС уточняли, что соответствующие запросы будут направлены в адрес «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Интерфакс

Vimpelсom откроет во Львове глобальный сервисный центр

Телекоммуникационный холдинг Vimpelсom Ltd. 16 декабря откроет во Львове глобальный сервисный центр. Как указано в анонсе АО «Киевстар» (входит в Vimpelсom), сервисный центр будет обслуживать операции по финансам, закупкам и HR-процессам на Украине, в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Алжире. «Это один из трех глобальных сервисных центров, которые создает Vimpelсom в рамках стратегии создания операционной модели нового поколения, целью которой является трансформация компании Vimpelcom в более гибкого игрока цифрового рынка», – отмечается в сообщении. Интерфакс

Руководитель IBM присоединилась к команде бизнес-советников Трампа

Главный исполнительный директор IBM Corp. Вирджиния (Джинни) Рометти вошла в команду из 16 бизнес-лидеров, которые будут консультировать избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal. Она является единственным CEO высокотехнологической компании в совете, в который кроме нее входят руководители General Motors, JPMorgan, Wal-Mart, The Walt Disney, а также бывший глава Boeing. Возглавит президентский Форум стратегии и политики руководитель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман. Интерфакс

«Почта России» начала использовать собственные грузовые самолеты

«Почта России» ввела в эксплуатацию два собственных грузовых самолета Ту-204С. Ранее оба судна эксплуатировались авиакомпанией «Трансаэро». Магистральные самолеты Ту-204С смогут перевозить до 30 т почты на расстояние до 3800 км. Самолеты будут совершать рейсы в Сибирь и на Дальний Восток. Первыми почтовыми маршрутами стали Москва – Иркутск – Анадырь и Москва – Нижневартовск – Якутск. Интерфакс

Минкомсвязи и Генпрокуратура обсудят премию гендиректора «Почты России»

Минкомсвязи и Генпрокуратура в четверг, 8 декабря, встретятся, чтобы обсудить претензии надзорного ведомства по результатам проверки министерства и подведомственных ему учреждений, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров журналистам. Интерфакс