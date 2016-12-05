«Юлмарт» платежом красен

Сбербанк 2 декабря потребовал в суде взыскать более 1 млрд руб. с нескольких юрлиц крупного российского онлайн-ритейлера «Юлмарт», следует из информации картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Иски поданы к НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт девелопмент».

Иск связан с нарушением условий кредитного соглашения, сообщила пресс-служба банка, не уточнив деталей. Дефолта по кредиту Сбербанка у «Юлмарта» не было, ритейлер платил по нему вовремя, утверждает представитель компании. По его словам, банк потребовал досрочно погасить долг, хотя для этого нет оснований; «Юлмарт» готов выплатить кредит полностью. У Сбербанка в залоге товарный запас НАО «Юлмарт» – компьютеры, парфюмерия, автозапчасти, детские товары и др., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Обычно, если заемщик пропустил два и более платежа по кредиту, банк имеет право досрочно требовать тело кредита и проценты за время использования денег, говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Долг «Юлмарта» невелик, но частичный паралич операционной и финансовой деятельности из-за акционерного конфликта осложняет возможность погасить его без ущерба для оборотного капитала, добавляет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В компании конфликт акционеров, инициировано банкротство, действия кредитора по защите своих интересов стандартны и логичны, рассуждает источник в одном из банков-кредиторов.

Кому должен «Юлмарт» Общая сумма кредитных обязательств «Юлмарта» – менее 3 млрд руб., утверждает его представитель. Основные кредиторы, по его данным, – Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб», «Кредит Европа банк». Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец октября составляла 12 млрд руб., следует из картотеки суда. Активы «Юлмарта» – это товарные запасы, здания, участки и проч. на общую сумму более 12 млрд руб., говорит его представитель.

«Юлмарт» действительно с начала 2016 г. находится в состоянии акционерного конфликта. Совладельцы – Дмитрий Костыгин и Август Мейер – с одной стороны и Михаил Васинкевич – с другой – не смогли договориться о развитии бизнеса и его финансировании. Костыгин и Мейер – основные владельцы ритейлера (61% суммарно), другой крупный пакет «Юлмарта» – у Donna Union Foundation из Лихтенштейна, ее бенефициаром ранее назывался Васинкевич.

В середине ноября знакомый Костыгина – Олег Морозов подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве НАО «Юлмарт». Долг ритейлера ему весной переуступил Костыгин, говорил «Ведомостям» последний.

После этого Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил банку «Санкт-Петербург», Сбербанку, ВТБ, «Кредит Европа банку», Газпромбанку, «Юникредит банку», «Абсолют лизингу», «Абсолют банку», «Глобэксу», Райффайзенбанку безакцептное списание денег с 28 банковских счетов «Юлмарта». Представитель ритейлера говорит, что такой обеспечительной меры добились его юристы. Сейчас разгар высокого, предновогоднего сезона, нужны деньги на поддержание товарных запасов, поясняет представитель «Юлмарта» (см. врез).

Васинкевич передал через представителя, что в последние два месяца встречался с банками и обсуждал возможность личного поручительства. Такого же предложения, по его словам, банки ждали и от Костыгина. «Я заинтересован в стабильности компании», – утверждает Васинкевич. В середине ноября он договорился с «Уралсибом» о поручительстве, но после иска о банкротстве «Уралсиб», как и большинство других банков, отказался от переговоров, говорит Васинкевич.

«И я лично, и Мейер лично готовы помогать компании из собственных средств», – передал через представителя Костыгин. Он говорит, что готов выкупить долг Сбербанка, если тот продолжит судебное разбирательство.

Представители банка «Санкт-Петербург», «Юникредит банка», ВТБ и «Уралсиба» отказались от комментариев. Представитель «Абсолют банка» сказал, что такого заемщика у банка нет. Остальные банки на запрос «Ведомостей» не ответили.