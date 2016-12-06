«СИА интернейшнл» заняла у ВТБ

Банк ВТБ выделил фармдистрибутору «СИА интернейшнл» 5,4 млрд руб. кредита, сообщила компания. Деньги нужны на пополнение оборотного капитала, что позволит расширить ассортиментную матрицу более чем в 2 раза, отметила компания. Условия кредита стороны не раскрыли. «СИА интернейшнл» называет их «рыночными»: процентная ставка ниже средневзвешенной ставки текущего кредитного портфеля группы. Ведомости

Вернуть интернет-покупки станет сложнее

Минэкономразвития предложило запретить потребителям возврат товаров, включенных в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, купленных через интернет, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Изменения коснутся закона «О защите прав потребителей», который вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе. В перечень товаров входят лекарства, косметика, посуда, бытовые приборы и проч. Ведомости

«Ашан» получил кредит на мясной завод

Газпромбанк сообщил о предоставлении кредита на 1,5 млрд руб. российскому подразделению французской Auchan Group «Ашан ритейл Россия» для строительства завода по переработке мяса в Тамбове. Финансирование проекта уже началось, отмечается в заявлении банка. Ведомости

Россия накормит Венесуэлу хлебом

Россия может начать поставки пшеницы в Венесуэлу в начале 2017 г., сообщил Россельхознадзор. Ведомство уже направило венесуэльской стороне проект протокола в области обеспечения безопасности, качества и фитосанитарных требований при поставках зерна. Венесуэла импортирует почти 100% необходимой пшеницы; ее традиционные поставщики – США и Канада, где Венесуэла ежемесячно закупает до 120 000 т пшеницы. ТАСС