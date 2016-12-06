Добыча нефти сократится в марте

Фактическое сокращение добычи нефти в России может начаться с марта 2017 г., сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев. «Сейчас достигнуто соглашение (о сокращении добычи), и с марта оно начнет работать», – сказал он. Если пересчитывать суточное сокращение по году, то, по словам Токарева, добыча может снизиться на 15 млн т (300 000 барр. в сутки). Совет директоров «Транснефти» в ближайшие дни рассмотрит корректировку бюджетной политики, в том числе с учетом сокращения добычи нефти, сказал он. Интерфакс

ФАС не ждет резкого роста цен на бензин

Рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции, сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков». «Я думаю, что российский потребитель в ближайшие не то что годы, а десятилетия не увидит никаких серьезных скачков цен на нефтепродукты и на бензин. Они будут по-прежнему двигаться ниже инфляции или с инфляцией, но не выше того», – отметил он. НТВ, ТАСС

КТК погасит еще $367 млн долга перед акционерами

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в IV квартале 2016 г. направит $367 млн на погашение долга перед акционерами, сообщил консорциум. В этом году в рамках реализации проекта расширения в России и на территории Казахстана планируется освоить $330 млн. При этом в январе – октябре 2016 г. фактические расходы составили $287 млн. Интерфакс

Акционерам «Уралкалия» заплатят за работу в совете директоров

«Уралкалий» будет выплачивать вознаграждения не только независимым, но и неисполнительным директорам, следует из проекта изменений к положению о вознаграждениях членов совета директоров компании. Таким образом, на выплаты смогут претендовать все члены совета, кроме генерального директора Дмитрия Осипова, в том числе основные совладельцы «Уралкалия» – Дмитрий Мазепин и Дмитрий Лобяк. Интерфакс

Архангельский ЦБК увеличит выручку

Архангельский ЦБК в 2016 г. планирует увеличить выручку по сравнению с 2015 г. на 10,4% до 26,5 млрд руб., сообщил директор по финансам компании Олег Губин. Чистая прибыль, по его словам, превысит 5 млрд руб., EBITDA – 8,3 млрд руб. Чистый долг на конец текущего года ожидается на уровне 10,5 млрд руб. Интерфакс