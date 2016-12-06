ТНТ передал кадры ТВ-3

ТВ-3 должен стать каналом премиальных сериалов. Для этого на нем появились новые гендиректор Валерий Федорович и генпродюсер Евгений Никишов. Оба прежде занимались сериалами на ТНТ

Гендиректором ТВ-3 назначен Валерий Федорович, рассказал «Ведомостям» источник в «Газпром-медиа» (холдинг управляет этим каналом). Представитель «Газпром-медиа» Ирина Осадчая это подтвердила, она добавила, что генеральным продюсером канала стал Евгений Никишов. Новые топ-менеджеры ТВ-3 – бывшие сотрудники ТНТ (также входит в «Газпром-медиа»). Оба они были заместителями генпродюсера ТНТ.

Последние несколько месяцев ТВ-3 управляла Екатерина Дунаева. Она, в свою очередь, сменила Дарью Фиалко, которая в сентябре была назначена директором канала СТС (входит в конкурирующий холдинг «СТС медиа»). Осадчая указывает, что Дунаева остается в команде – она назначена директором по стратегическому развитию ТВ-3.

Директор субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ, управляет развлекательными каналами одноименного холдинга) Артур Джанибекян настаивает, что Дунаева хорошо себя проявила, но за последние пару месяцев несколько изменилась концепция у ТНТ и ТВ-3, соответственно, изменилось «техническое задание» для гендиректора ТВ-3.

Эксперимент с расширением аудитории ТНТ за счет новых форматов признан неудачным, канал возвращается к старой концепции юмористического и молодежного, объяснял прежде «Ведомостям» Джанибекян. Разработанные и отснятые экспериментальные проекты, прежде всего драматические сериалы, будут показаны в эфире ТВ-3, добавлял он: «Не все, конечно, те, что подойдут по концепции каналу ТВ-3. Посмотрим, как их примет аудитория, что-то оставим в эфире, что-то доведем до ума». По его словам, речь идет о 4–5 крупных проектах. Джанибекян назвал «Ведомостям» два из них: это продолжение сериала «Чернобыль» и новый сериал Gogol о том, как молодой Николай Гоголь пишет «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первый сезон «Чернобыль. Зона отчуждения» вышел в эфире ТНТ осенью 2014 г. Gogol снимает продюсерская компания Александра Цекало «Среда». Оба сериала обозначены как мистические.

Кто посмотрит Gogol По данным TNS за первые 10 месяцев года, ТВ-3 смотрит 3,5% зрителей страны 25–59 лет (контакты именно с этой аудиторией канал продает рекламодателям), в тот же период 2015 г. доля ТВ-3 составляла 3,4% (данные по городам России с населением более 100 000 человек).

Созданием того же «Чернобыля» со стороны ТНТ занимались как раз Федорович и Никишов. «Это очень талантливый дуэт в области драматических сериалов, – говорит Джанибекян. – Логично, что, если мы приняли решение теперь создавать такие сериалы не для ТНТ, а для ТВ-3, этим должны заниматься люди, которые отлично умеют это делать. Я уверен, что они уже полностью готовы стать самостоятельными руководителями». Помимо «Чернобыля» Федорович и Никишов работали над такими известными сериалами, как «Измены», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны» и т. д.

Джанибекян добавил, что перед новой командой поставлена задача увеличить и омолодить аудиторию ТВ-3: «У канала хорошие рейтинги, но их можно увеличить, в том числе за счет дорогих драматических сериалов». От концепции мистического канала ТВ-3 перешел к концепции «реальность плюс», указывает он, – т. е. канал будет все больше рассказывать истории, которые происходят за пределами обычной реальности, истории о наших фантазиях.

Федорович передал через пресс-службу «Газпром-медиа», что ТВ-3 должен постепенно превратиться в канал премиальных сериалов. Ориентация на мистический контент сужает аудиторию канала, поэтому ТВ-3 станет более разнообразным с точки зрения жанров, добавил Никишов.

ТНТ, ТВ-3, а также «Пятница», «2x2» и ТНТ4 входят в ГПМ РТВ. Выручка пяти каналов субхолдинга в 2015 г. выросла на 2,6% до 31,9 млрд руб., за январь – июнь 2016 г. она увеличилась на 14% год к году, а рекламные доходы – на 18%, сообщал Джанибекян. Показатели отдельных каналов он не раскрыл.

ТВ-3 прежде не мог позволить себе показывать такие дорогие сериалы, как Gogol и «Чернобыль», он их получил только благодаря ТНТ, указывают топ-менеджеры двух крупных российских телеканалов. И если ТВ-3 собирается стать каналом премиальных сериалов, непонятно, как будут окупаться такие дорогие проекты на канале с долей ниже 4%: с первого взгляда экономика ТВ-3 этого не позволяет, рассуждают они.