Цифры. Тенденции. События

55 млн руб.

В 2017–2019 гг. может получить из бюджета Российский фонд культуры, возглавляемый режиссером Никитой Михалковым, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Фонд недавно был преобразован в общественно-государственную организацию указом президента Владимира Путина. Этот статус позволяет ему получать субсидии из бюджета, говорил ТАСС советник президента по культуре Владимир Толстой. В пояснительной записке к проекту говорится, что средства будут перераспределены из госпрограммы поддержки творческих проектов. Ведомости

ФАС снова грозит Google

Google может столкнуться с ограничениями работы в странах БРИКС, если не устранит нарушения антимонопольного законодательства в России, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью НТВ. «А если представить, что мы создадим еще определенные прецеденты в России за невыполнение решений российских судов и нашему примеру последуют, скажем, власти Индии или других стран БРИКС, то они могут потерять такие рынки, о которых они даже не думали. Или получить очень серьезное ограничение на использование своих продуктов на этих рынках», – сказал он. RNS

Треть бизнес-аккаунтов Viber – из России

Viber запустил в ноябре этого года платформу паблик-аккаунтов, она позволяет компаниям напрямую общаться с пользователями мессенджера. За месяц с момента запуска в Viber было зарегистрировано более 8000 паблик-аккаунтов, из них 30% – российские, говорится в сообщении Viber. Такие аккаунты бесплатны, а зарабатывает Viber на предоставлении инструментов продвижения – например, на стикерах. Ведомости