Цифры. Тенденции. События

Минтруд РФ рассчитывает трудоустроить 50% инвалидов к 2025 г.

Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста к концу 2018 г. вырастет с 25 до 40%, а к 2025 г. – до 50%, рассчитали в Минтруде. По данным Пенсионного фонда, в России проживает 12,2 млн инвалидов. К 1 сентября 2016 г. работу имели только 25,3% инвалидов трудоспособного возраста, что значительно ниже аналогичного показателя в европейских странах. Поэтому Минтруд подготовил законопроект, который предписывает службам занятости более активно помогать инвалидам в поиске и получении работы. О желании инвалида трудиться службам занятости должны сообщать учреждения медико-социальной экспертизы. По прогнозам, эти меры повысят долю работающих инвалидов трудоспособного возраста до 40% к концу 2018 г. и до 50% к концу 2020 г. ТАСС

Минздрав против усталых водителей

Минздрав ужесточит меры по охране труда для профессиональных водителей после аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила замглавы министерства Татьяна Яковлева. По ее мнению, пересмотреть меры по охране труда для водителей необходимо, потому что многие из них либо возят рискованные грузы, либо создают рискованные ситуации на дороге из-за того, что сидят по 12–24 часа в сутки за рулем. Нужно, чтобы водители соблюдали график работы. РИА Новости

СПбГУ вошел в рейтинг ведущих бизнес-школ Европы

Институт «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) удержал высокую позицию в ежегодном рейтинге ведущих бизнес-школ Европы Financial Times European Business School Ranking 2016. Вуз стал единственным представителем России в рейтинге, заняв 64-ю позицию из 90 возможных. Первый заместитель директора ВШМ СПбГУ Константин Кротов объяснил, что вхождение и продвижение ВШМ СПбГУ в престижных рейтингах семейства Financial Times на данном этапе обеспечивает магистерская программа «Менеджмент». ТАСС

Новые льготы для малых

Правительство утвердило паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект предусматривает создание в малом бизнесе примерно 1,2 млн рабочих мест. Поддержку получат 336 000 предприятий и ИП. Кроме того, малые предприятия получат более широкий доступ к закупкам крупнейших заказчиков, годовой объем их закупок в 2018 г. должен составить не менее 17,5%. Предусмотрено также расширение сервисов и территории охвата «Бизнес-навигатора МСП» для оказания информационно-маркетинговой поддержки предпринимателям. Информационно-аналитическая система будет предоставлять информацию о возможностях открытия и развития бизнеса на территории 171 города во всех регионах. РИА Новости