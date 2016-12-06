События. Цифры. Тенденции

На культуру не хватило

Минкультуры предложило уменьшить финансирование ФЦП «Культура России» на 2012–2018 гг. на 38,1 млрд руб. до 146,5 млрд. Финансирование приводится в соответствие с проектом бюджета на 2017–2019 гг., говорится в пояснительной записке к документу, окончательные расходы будут определены после принятия закона о бюджете. Интерфакс

9889 руб.

Минтруд сообщил о снижении в III квартале прожиточного минимума до 9889 руб. Снижение прожиточного минимума на 0,7% вызвано уменьшением стоимости продуктов питания, которые учитываются при расчете показателя. Интерфакс

9%

На столько (62 млрд руб.) выросли расходы на ФЦП развития Крыма и Севастополя – до 769,5 млрд руб., говорится в постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Интерфакс

Бизнес оживился

Индекс PMI сферы услуг России в ноябре вырос с 52,7 до 54,7 пункта – это рекордные с июля темпы, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в ноябре достиг четырехлетнего максимума – 55,8 против 53,7 пункта в октябре. Значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. Темпы роста новых заказов в обрабатывающих отраслях в ноябре ускорились до 46-месячного максимума. Интерфакс