Объявлены номинанты на премию Grammy

Певицы Бейонсе и Адель выдвинуты сразу в трех из четырех основных номинаций на премию Grammy, ежегодно присуждаемую Национальной академией искусства и техники грамзаписи США. В категории «Песня года» номинированы Бейонсе с композицией Formation, Адель с Hello, Лукас Грэм с 7 Years, Майк Познер с I Took a Pill in Ibiza и Джастин Бибер с Love Yourself. В категории «Альбом года» в качестве номинантов названы Бейонсе с альбомом Lemonade, Адель с альбомом «25», рэпер Дрэйк с Views, Джастин Бибер с Purpose и Старгилл Симпсон с A Sailor’s Guide to Earth. Бейонсе, Адель и Лукас Грэм названы также в качестве претендентов на «Золотой граммофон» в номинации «Запись года» вместе с Рианной и Дрэйком, а также группой Twenty One Pilots. На награду в категории «Лучший новый исполнитель» претендуют Chance the Rapper, Маррен Моррис, The Chainsmokers, Андерсон Паак и Келси Беллерини. Всего на премию была выдвинута 21 000 произведений. 59-я церемония вручения наград пройдет 2 февраля 2017 г. в Лос-Анджелесе. ТАСС

Премию Тернера получила Хелен Мартен

Хелен Мартен, британский художник и скульптор, стала лауреатом премии Тернера за 2016 г. Ей достались 25 000 фунтов, которые она намерена разделить с другими участниками шорт-листа. Хелен Мартен – самая молодая номинантка, ей 30 лет, она работает в технике коллажа, создает принты и использует в своих работах скульптуру. Ее номинировали за две работы, сделанные в 2015 г.: Night-Blooming Genera и Limpet Apology (Traffic Tenses). Ранее Хелен Мартен стала лауреатом первой премии имени Барбары Хепуорт. Кроме Мартен в шорт-лист премии Тернера – 2016 вошли Майкл Дин, Антея Хамильтон и Джозефин Прайд. Вокруг премии Тернера, названной в честь британского художника XIX в., часто идут споры среди искусствоведов, потому что она продвигает нетрадиционное искусство. В числе предыдущих лауреатов премии Тернера числятся такие звезды современного искусства, как Дэмиен Херст и Аниш Капур. Artguide.com, BBC