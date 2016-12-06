ОПЕК поддержала добычу в США

Нефтяное ралли, благодаря которому цена марки WTI превысила $50 за баррель, спровоцировало резкий рост активности американских нефтедобывающих компаний по хеджированию поставок на 2017 и 2018 гг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на банкиров, трейдеров и брокеров. «Сразу после решения ОПЕК [30 ноября] американские производители хеджировались очень активно», – цитирует агентство Бена Фримана, основателя нефтетрейдинговой компании HudsonField.

Для хеджирования производители обычно приобретают опционы пут, дающие право продать в будущем нефть по зафиксированной сегодня цене. 30 ноября цены стали расти еще утром на европейских торгах, когда представители стран ОПЕК делали оптимистичные заявления о перспективах достижения договоренности по сокращению добычи. Тогда на бирже Nymex объем торгов опционами на нефть достиг рекордных 580 000 контрактов, а число опционов пут, с которыми были проведены сделки, – максимума с 2012 г.

В последующие дни цена поднялась выше $50. И сланцевые добытчики в очередной раз воспользовались возможностью зафиксировать цены на будущее. Это привело к тому, что нефтяные цены с поставкой во втором полугодии 2017 г. и начале 2018 г. достигли примерно $55 за баррель и превысили цены с поставкой на более отдаленные даты (во втором полугодии 2018 г. – начале 2019 г.). Хеджирование позволяет сланцевым добытчикам, не оглядываясь на цены, наращивать добычу в течение примерно девяти месяцев и в последние годы они уже не раз демонстрировали это, отмечают аналитики Morgan Stanley. Это может замедлить ребалансировку мирового рынка.

При этом подобная активность американских компаний не ограничивает потенциал роста цен в ближайшие месяцы, пишут в отчете аналитики Morgan Stanley. Участники рынка настроены «по-бычьи», ОПЕК и Россия поддерживают их своими заверениями в готовности выполнить соглашения, а возможные свидетельства того, что кто-то из стран картеля нарушает договоренности, могут появиться не раньше марта – апреля 2017 г.

Соглашение стран ОПЕК и присоединившихся к ним стран означает, что цены на нефть в следующем году будут выше и менее волатильными, чем в нынешнем, полагают аналитики Goldman Sachs. Но более высокие цены стимулируют рост сланцевой добычи в США. В IV квартале 2017 г. Goldman Sachs ожидает добычу в США на уровне 9,1 млн баррелей в день против 8,7 млн годом ранее. И если в первом полугодии он прогнозирует среднюю цену WTI на уровне $55 за баррель (Brent – $56,5), то во втором – $50 за баррель ($51,5).