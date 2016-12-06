UC Rusal получила отсрочку

Механизм cash-sweep по согласованию с кредиторами не будет работать до проверки ковенантов, до января 2017 г., заявил директор по стратегии UC Rusal Олег Мухамедшин в кулуарах металлургической конференции «Сбербанк CIB». Согласно соглашению с кредиторами при долговой нагрузке компании выше 3 EBITDA UC Rusal должна выплачивать банкам все средства свыше $300 млн среднемесячного остатка на счетах. Ведомости

«Алроса» увеличила продажи

Продажи «Алросы» в ноябре 2016 г. выросли в сравнении с ноябрем 2015 г. на 63% до $255,2 млн, сообщила компания. В том числе алмазов продано на $245,6 млн. Ранее «Алроса» указывала, что ее выручка за девять месяцев выросла на 30% не менее чем до $3,5 млрд. В октябре продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили $439 млн. «На рыночную активность в концовке года повлияла денежная реформа, проведенная в ноябре в Индии. Одним из ее эффектов стало временное снижение активности мелких и средних алмазогранильных компаний, что, в свою очередь, затронуло наиболее дешевый, мелкоразмерный сегмент сырья. В остальных сегментах активность по-прежнему высока», – приведены в сообщении слова вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова. Интерфакс

НМТП надеется на стабильность

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) ожидает в 2017 г. чистую прибыль и EBITDA по МСФО на уровне не ниже, чем в 2016 г., сообщил гендиректор компании Султан Батов на телефонной конференции во вторник. По словам Батова, инвестиции НМТП в 2017 г. также оцениваются на прошлогоднем уровне и могут составить до $200 млн. Интерфакс

Поддержка «АвтоВАЗа» стабильна

«АвтоВАЗ» получил государственную поддержку в объеме около 15 млрд руб. второй год подряд, сообщил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. «В этом году программа поддержки автопрома в России составила 94,8 млрд руб., из них 14,8 млрд руб. получил «АвтоВАЗ» (в 2015 г. он получил 14,9 млрд руб., по стране цифра составила 109,6 млрд руб.)», – сказал полпред. Речь идет о прямой поддержке «АвтоВАЗа» по разным программам: утилизационный сбор, субсидирование модернизации оборудования и проч. Полпред отметил, что «эта поддержка будет продолжена». ТАСС

ВСМ Москва – Казань спроектирована до Владимира

Проектирование участка Владимир – Нижний Новгород высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Казань планируется закончить в I квартале 2017 г., сообщил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. «В 2016 г. мы завершаем проектирование по участку Москва – Владимир», – добавил он. Интерфакс