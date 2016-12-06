«Роснефть» не влияла на рынок

Размещение облигаций «Роснефти» никак не повлияло на рынок, при этом сделка не согласовывалась с Банком России, сказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Роснефть» в понедельник за полчаса собрала заявки на размещение биржевых облигаций на 600 млрд руб. и определила ставку первого купона в размере 10,1% годовых, расчеты пройдут 7 декабря. «Полчаса [на сбор заявок] – ни о чем не говорит», – сказал Швецов журналистам. Reuters

«Гаранти банк» назвал цену российской «дочки»

Совкомбанк купил 100% акций «Гаранти банка» у турецкого Garanti Bank за $38,4 млн, говорится в сообщении турецкой кредитной организации. Изначально предполагалось, что сумма сделки составит $40,5 млн. Совкомбанк планирует присоединить «Гаранти банк» «в короткие сроки». Интерфакс

Всероссийский союз страховщиков стал СРО

ЦБ включил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) финансового рынка. «В течение 180 дней все страховые компании должны войти в состав СРО, следование его стандартам становится обязательным для всех членов объединения», – напомнил президент ВСС Игорь Юргенс (он стал президентом СРО). Ведомости

АИЖК запускает фабрику

ЦБ зарегистрировал первую программу однотраншевых ипотечных ценных бумаг АИЖК. Программа предусматривает 20 сделок на 30 млрд руб. Единым эмитентом по всем выпускам будет выступать дочерняя компания АИЖК – ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». Первую сделку по выпуску бумаг под собственное поручительство АИЖК рассчитывает закрыть в конце 2016 – начале 2017 г. АИЖК будет проверять закладные, контролировать риски и расчет выплат по облигациям, а также выступать в качестве резервного сервисного агента. Планируется, что ключевыми инвесторами станут НПФ, банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы, говорится в сообщении АИЖК. Ведомости

Банк «Югра» согласовал привлечение капитала на $100 млн

Банк «Югра» согласовал с ЦБ привлечение субординированного депозита от акционеров на $100 млн, сообщил президент банка Алексей Нефедов.

«ЦБ согласовал увеличение капитала за счет возможного привлечения субординированного депозита на $100 млн. Также порядка 6–7 млрд руб. получим в капитал дополнительно еще в январе – феврале следующего года», – сказал он. И напомнил, что банк также планирует провести допэмиссию.

Акционеры банка в середине октября приняли решение увеличить капитал за счет выпуска акций на 22 млрд руб. Акции допэмиссии планируется оплатить деньгами, а также за счет обмена на них трех субординированных депозитов на $300,5 млн. Интерфакс