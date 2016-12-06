Менеджмент Turkcell не видит проблемы в возможном контроле «Альфы»

Получение международным консорциумом «Альфа-групп» контроля над турецким оператором Turkcell не является проблемой, считает гендиректор Turkcell Каан Терзиоглу. «У нас есть много акционеров, больших и малых. «Альфа-групп», или LetterOne, является одним из наших акционеров <...> Мы считаем, что национальность инвесторов не является проблемой», – сказал он журналистам во вторник. «Альфа-групп» является ценным акционером сегодня, и мы надеемся, что они будут продолжать быть нашими инвесторами», – подчеркнул он. Интерфакс

Еврокомиссия одобрила покупку Microsoft соцсети LinkedIn

Европейская комиссия одобрила планируемое приобретение компанией Microsoft профессиональной соцсети LinkedIn с рядом условий. Для того чтобы не были нарушены условия конкуренции, Microsoft предложил взять на себя определенные обязательства. В том числе компания должна предоставлять возможность производителям и дистрибуторам персональных компьютеров не устанавливать LinkedIn в рамках операционной системы Windows, а пользователям – стереть LinkedIn, если она все же будет установлена. Кроме того, Microsoft должен поддерживать для конкурирующих соцсетей нынешний уровень совместимости с пакетом программного обеспечения Office. Microsoft ранее заявлял, что планирует закрыть сделку по покупке LinkedIn во втором финансовом квартале (октябрь – декабрь). Интерфакс

Продажи полупроводников в мире в октябре выросли третий месяц подряд

Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 5,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Таким образом, повышение показателя происходит по итогам третьего месяца подряд. Реализация чипов по всему миру составила $30,45 млрд по сравнению с $28,97 млрд за октябрь прошлого года. Интерфакс

Минкомсвязи хочет обязать использовать при госзакупках «Независимый регистратор»

Минкомсвязи предлагает сделать использование ГИС «Независимый регистратор» обязательным при проведении государственных закупок, сообщил источник, знакомый с планами ведомства. По данным источника, Минкомсвязи готовит законопроекты, в которых предлагает использовать «Независимый регистратор» при проведении торгов по распределению госзаказа, имущества и имущественных прав от имени государства после введения единой процедуры электронного аукциона, при пересылке заказных почтовых отправлений и оказании других почтовых услуг в электронной форме, при размещении юридически значимой информации, влияющей на права и обязанности третьих лиц, на официальных сайтах органов власти. Интерфакс