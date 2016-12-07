Сбербанк пошел за молоком

Сбербанк намерен обанкротить Останкинский молочный комбинат. Соответствующее уведомление банка о намерении обратиться в арбитражный суд размещено на портале «Фед­ресурс». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас в Арбитражном суде Москвы есть исковое заявление Сбербанка «об обеспечении имущественных интересов» к комбинату. Сумма исковых требований превышает 368 млн руб., следует из материалов суда. Комбинат входит в ГК «Милкиленд» украинского бизнесмена Анатолия Юркевича. Интерфакс

Средства IKEA разблокированы

Арест со счетов российского представительства IKEA снят после вмешательства омбудсмена Бориса Титова, сообщила пресс-служба последнего. «Можно понять, когда ее [блокировку счетов] применяют к небольшим и новым компаниям, но блокировка счетов крупной иностранной компании – беспрецедентный шаг», – заявил Титов. Второго декабря Краснинский райсуд Смоленской области по иску бизнесмена Константина Пономарева арестовал 9,3 млрд руб. на счетах «ИКЕА мос». Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева. Интерфакс

«Детский мир» шагает по Кавказу

Крупнейший продавец детских товаров – ГК «Детский мир» – объявил об открытии магазина в Махачкале. Это не первый магазин сети на Северном Кавказе: магазины «Детского мира» уже работают в Чечне, Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае. До конца 2016 г. планируется открытие второго магазина в Махачкале, отметил представитель компании. Ведомости

«Обувь России» объединяет

ГК «Обувь России» заявила о создании региональных дата-центров по всей России, инвестиции в проект – 50 млн руб. Первый дата-центр запущен в тестовом режиме в Хабаровске для обслуживания Дальнего Востока. В течение 2017 г. будут созданы центры в европейской части России и Сибири. Единую IT-систему, к которой подключены все подразделения и магазины компании, группа начала строить два года назад в связи с динамичным ростом розничной сети и запуском новых услуг для покупателей, отметил IT-директор компании Дмитрий Карпенко. Ведомости

Россельхознадзор настаивает на карантине

Россельхознадзор считает недостаточными меры, принятые в Краснодарском крае, по ограничению распространения африканской чумы свиней (АЧС), заявил замруководителя службы Николай Власов. «Меры ограничения введены, но Минсельхоз и мы, Россельхознадзор, настаиваем, чтобы администрация края приняла решение о карантинировании, ограничении на вывоз животных и продукции свиноводства со всей территории края, они пока не соглашаются», – сказал он. В ноябре на Кубани было зарегистрировано 10 вспышек АЧС. Интерфакс