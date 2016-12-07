Строительство «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 г.

Строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется во второй половине 2017 г., сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Сейчас идет этап предквалификации подрядчиков, сказал он. Миллер добавил, что обе нитки подводной части мощностью по 16 млрд куб. м газа в год, одна для турецкого рынка и вторая для европейского, будут введены в эксплуатацию до конца 2019 г. Интерфакс

НЛМК может увеличить мощности

Группа НЛМК в ближайшие 2–3 года может увеличить производственные мощности Липецкой производственной площадки на 1–2 млн т в год по сравнению с текущим уровнем в 16 млн т в год, сообщил президент группы Олег Багрин. Рост возможен за счет «расшивки узких мест» и использования возможностей существующей инфраструктуры. Это базовый вариант развития, который не предусматривает значительных капитальных затрат, пояснил Багрин. ТАСС, Интерфакс

«Лукойл» и Eni не получили участков на шельфе Мексики

Консорциум «Лукойла» и итальянской Eni не получил ни одного участка в ходе первого тендера на глубоководные шельфовые участки в Мексике, следует из материалов комиссии по лицензированию. Всего на тендер выставлялось 10 глубоководных блоков. В итоге восемь достались консорциумам инвесторов, а два блока остались неразыгранными, поскольку на них не поступило заявок. Интерфакс

«Роснефть» за снижение тарифов на транспортировку газа

Тарифы на транспортировку газа независимыми производителями должны быть снижены, считает директор департамента «Роснефти» Олег Иванов. «Рано или поздно придется это сделать», – уверен он. Иванов добавил, что независимые производители газа через тариф на транспортировку газа покрывают даже расходы, не связанные с этим. «Если просто все посчитать, то тариф должен быть не 65, а 49 руб.», – сказал он. Интерфакс

«Фосагро» увеличит производство

«Фосагро» к 2019 г. планирует увеличить производство на 17% до 8,6–8,7 млн т продукции по сравнению с 7,4 млн т в 2016 г., сообщил гендиректор компании Андрей Гурьев. Компания видит возможности для увеличения производства апатитового концентрата и его переработки и увеличения выпуска комплексных удобрений в 2019–2020 гг., сказал он. Интерфакс