Цифры. Тенденции. События

Правительство утвердило стратегию для старших

Правительство утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г. План состоит из семи разделов: стимулирование занятости граждан старшего поколения, совершенствование системы охраны здоровья, развитие медицинской помощи, обеспечение доступа к образовательным ресурсам и др. Стратегия будет исполняться через несколько различных госпрограмм. ТАСС

Исключений для малого бизнеса больше не станет

Минэкономразвития не поддержало предложение РЖД о расширении перечня закупок, которые должны исключаться из расчетной годовой базы для вычисления доли малого и среднего бизнеса. РЖД предлагала дополнить перечень работами по ремонту подвижного состава, услугами по предоставлению подвижного состава. На основе этого предложения Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала документ, и данный пункт был исключен из проекта Минэкономразвития. Если исключить данные закупки из общего объема, то годовой объем договоров уменьшится, а вместе с ним и доля закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса, аргументировала ФАС. Интерфакс

177 043 иностранных работника

Привлечет Россия в 2017 г. согласно постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым. Потребность на 2017 г. составляет 82,7% от потребности, определенной на 2016 г., говорится в сообщении на сайте правительства. Почти 95% квоты на 2017 г. приходится на квалифицированную рабочую силу. Такого числа иностранных работников будет достаточно, чтобы реализовать инвестиционные проекты, включая подготовку Кубка конфедераций по футболу FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Интерфакс