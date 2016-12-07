Перегибы на счетах

На статью «Центробанк соберет вкладчиков у себя» (№ 225 от 30.11.2016, стр. 01)

Мало кто понимает, какой шлюз откроет этот реестр в сфере так называемой борьбы с коррупцией, которой увлеченно занимается прокуратура, ежегодно рапортуя о сотнях тысяч представлений, протестов и исков на этой благодатной ниве. Теперь им станут доступны забытые вклады мелких чиновников. Таким вкладам, я думаю, несть числа. У многих они тянутся со студенческих лет. Когда карточкой, по которой получал стипендию (или зарплату), перестал пользоваться, срок действия карты истек, а о том, чтобы закрыть счет, человек не подумал. И каждый такой вклад (а речь идет о суммах, исчисляющихся десятками, ну, может, сотнями рублей) – повод для вынесения представления. Санкция за то, что клерк не упомянул в справке о доходах забытый вклад, безальтернативная: увольнение в связи с утратой доверия.

Виктор Шаля, Ростов-на-Дону

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